Con Uccio De Santis per Telethon 2014 ad Apricena

Uccio De Santis, Apricena

Apricena – SI è tenuta a Casa Matteo Salvatore “Cabaret Telethon”, la serata conclusiva della campagna di raccolta fondi invernale “Telethon” di Apricena. Lo spettacolo ha visto grande mattatore sul palco Uccio De Santis, da quindici anni protagonista della comicità pugliese e non solo con il suo “Mudù”. Insieme a lui si sono esibiti Enzino Buca e Reanto Rartaglia, mettendo in scena il meglio del repertorio dei Gemelli XVersi. Un grande successo che ha visto la partecipazione di quasi 400 persone che hanno riempito la sala. Tartaglia è il responsabile Telethon per Apricena. Con l’associazione “NoiTim” e il “Comitato Ambiente E’ Vita”, guidato dalla Tesoriera Telethon per Apricena Antonietta Franco, hanno coordinato le attività di volontari, scuole, associazioni. Insomma, di tutti coloro che anche quest’anno hanno alimentato il treno della solidarietà e della ricerca. Una città, come ha sottolineato il Coordinatore Provinciale Telethon Nico Palatella, presente alla serata, che da un paio di anni è al vertice dei centri più generosi della Capitanata, grazie alla capacità di creare una rete funzionale tra tutti i soggetti del territorio, con l’appoggio delle istituzioni. Palatella a tal proposito ha ringraziato anche l’amministrazione comunale, per la grande disponibilità dimostrata verso Telethon già dal 2012. “Cabaret Telethon” è stata la giusta conclusione della campagna invernale, anche se la raccolta va avanti tutto l’anno. “Voglio ringraziare tutti per questa serata e per aver portato avanti le tante attività della campagna di raccolta fondi. Aiutare la ricerca è essenziale e Apricena lo ha capito, dimostrando una generosità sempre crescente, anno dopo anno”, commenta Renato Tartaglia, il Coordinatore Telethon di Apricena. “Sono orgoglioso per quello che abbiamo fatto anche nel 2014. Grazie a Uccio per aver scelto di dare una mano alla raccolta ad Apricena. Grazie all’amministrazione comunale, al sindaco Antonio Potenza e al vicesindaco Anna Maria Torelli, da sempre vicini a Telethon. E un grazie particolare all’amica Antonietta Franco, tesoriera Telethon ad Apricena, che quest’anno, a causa anche di qualche mio problema personale, ha coordinato alla grande le attività. Aspetto tutti l’anno prossimo. Perché la ricerca non si ferma mai”. Redazione Stato Con Uccio De Santis per Telethon 2014 ad Apricena ultima modifica: da

