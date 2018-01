Anche attivisti foggiani candidati alle parlamentarie, ora è possibile

Di:

Foggia, 03 gennaio 2018. Le candidature per la parlamentarie del M5s si chiudono oggi, è stato prorogato il tempo di apertura fino al primo pomeriggio. Il regolamento dice che sono aperte a tutti, una novità che dal 30 dicembre ha messo in moto la macchina dei meetup nelle varie sedi della Capitanata. Da Foggia Mario Furore– uno dei papabili cui avevo fatto riferimento Stato Quotidiano nell’ultimo articolo prima che cambiassero le regole– ha rinunciato alla sua candidatura. Lo scrive in un post su facebook mentre esorta tutti alla massima partecipazione. Continuerà a collaborare con il consigliere regionale Rosa Barone, se si fosse prenotato avrebbe perso questa possibilità e Foggia, secondo i vecchi parametri, sarebbe rimasta senza nomi spendibili. Fra una settimana – stando alle previsioni di qualche attivista- si potrà sapere esattamente quali sono stando alle previsioni di qualche attivista.

Si sa che il “filtro di qualità” peserà sulle candidature per l’uninominale. “Devono essere persone credibili, devono raccogliere consensi, bucare il video” dice Mario Furore. Fra i candidati Sacha De Giovanni da San Marco e Gisella Naturale da Torremaggiore- In corsa dal capoluogo uno degli iscritti storici del movimento: Marco Pellegrini, ingegnere, presidente dell’associazione “Appelliamoci” per l’istituzione a Foggia della Dia e Dda. Con lui Fabrizio Baia, studente della Bocconi che si occupa anche di startup sulle innovazioni tecnologiche.

Da Troia Grazia Manna, già candidata alle regionali, da San Marco in Lamis Sacha De Giovanni, docente. Da Torremaggiore Gisella Naturale, ex candidato sindaco nel paese dell’Alto Tavoliere, da San Severo Lucia Buoncristano, operatrice turistica, candidata alle comunali in cui è entrata in consiglio Maria Teresa Bevilacqua. Gli altri rappresentanti istituzionali dei 5 stelle in Capitanata si trovano a San Marco e Manfredonia. Il gruppo del paese del Golfo segnala Francesca Troiano, psicologa, attivista da anni dei 5 stelle, come una delle candidature sicure. Le reazioni dopo il nuovo regolamento Ma come hanno accolto i militanti della prima ora questa apertura a tutti del nuovo corso pentastellato? Se Mario Furore invita alla partecipazione, da Cerignola Matteo Loguercio, non certo l’ultimo arrivato fra i grillini, scrive sulla sua bacheca fb: “Avevo avventatamente proposto la mia candidatura alle prossime parlamentarie già sabato 30 dicembre, ora ho inviato (spero agli indirizzi giusti) il ritiro di tale proposito. L’eccessiva dispersione e distrazione alimentate dall’irresistibile autocandidatura e dalla ‘competenza ed esperienza’ degli ultimi arrivati, mi ha fatto desistere da questa mia intenzione iniziale. Non mi candido”.

Altri suoi amici del M5s gli chiedono spiegazioni, gli chiedono di motivare la decisione ma lui non risponde né commenta se interpellato. “Non lo so se qualcun altro si è candidato da Cerignola”. E non lo sanno nemmeno da Manfredonia per quel che riguarda il loro paese. Lo dice Gianni Fiore, uno dei due consiglieri comunali in carica. Ma se Cerignola registra la scontentezza e una sostanziale inconsapevolezza di come vadano il resto delle proposte online, Manfredonia è più vigile. “Nessuno corre con il coltello fra i denti- dice Fiore- per le candidature della società civile. Il nostro gruppo è compatto, abbiamo fatto capire in questi anni che se non si crea un rapporto di fiducia, se non hai mai presentato un’idea, se non ti abbiamo mai visto ai banchetti è difficile poter aspirare a qualcosa”.

Da San Marco in Lamis dà indicazioni per votare iscrivendosi all’associazione senza errori Luigi Lariccia, candidato. Sacha De Giovanni a proposito delle nuove regole dice: “Bisogna mettersi in gioco con gli altri e non chiudersi in una ristretta cerchia”. Nel Gargano, in particolare a San Marco, pare che invece la corsa della società civile si sia fatta sentire di più, almeno per chiedere indicazioni e spiegazioni. I loro nomi non si sanno, della società civile l’unico candidato di cui si ipotizza la candidatura è Enzo Cripezzi della Lipu, in questi anni vicino alle battaglie ambientaliste dei cinque stelle.

