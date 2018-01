Cavalleria Rusticana al ‘Mercadante’

Di:

(ANSA) – CERIGNOLA (FOGGIA), 3 GEN – A Cerignola, domenica prossima, 7 gennaio, arriva l’opera ‘Cavalleria Rusticana‘, per celebrare i 150 dall’apertura del Teatro comunale, intitolato a Saverio Mercadante. Il Comune di Cerignola e la società Tempus, in collaborazione con Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e la Fondazione Nicola Zingarelli, presentano il melodramma di Pietro Mascagni, compositore livornese, che proprio nel centro dauno-ofantino trasse ispirazione per comporre l’opera che più lo ha reso celebre nel mondo. In scena la regina dei soprano Dimitra Theodossiou nei panni di Santuzza, Ignacio Encinas nelle vesti di Turiddu e poi Antonio Stragapede (Alfio), Angela Bonfitto (Lola), Ambra Vespasiani (Lucia). Con loro l’Orchestra Sinfonica bulgara di Plovdiv, diretta dal Maestro Leonardo Quadrini. Le scene sono di Giuseppe Grasso, la regia di Mara Monopoli, che cura anche la direzione artistica, e di Marcello Colopi, anche alla direzione organizzativa insieme ad Antonio Piacentino.