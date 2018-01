Cerignola, due arresti della Polizia

Di:

Nella giornata di ieri 2 gennaio 2018, a Cerignola, Agenti del Commissariato di P.S. hanno proceduto all’arresto di Romagnuolo Vincenzo, cerignolano classe 1974, pregiudicato, in quanto resosi responsabile del reato di evasione.

Nel dettaglio, alle ore 20.30 circa, un equipaggio della Squadra Volanti del Commissariato, durante l’ordinario servizio di controllo del territorio, ha effettuato un controllo presso l’abitazione del Romagnuolo, in quanto persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari per il reato di furto in abitazione, commesso a Cerignola qualche mese fa’. Giunti in prossimità dell’abitazione, gli Agenti hanno notato la vetrata dell’alloggio situato al piano terra completamente aperta e, contestualmente, il Romagnuolo giungere a piedi dalla pubblica via. Pertanto, lo stesso è stato tratto in arresto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito per direttissima.

Sempre nella stessa giornata, equipaggi del Commissariato di Cerignola e del Reparto Prevenzione Crimine, hanno tratto in arresto Pasquariello Domenico, foggiano, classe 1978, in esecuzione dell’ordine di carcezione, emesso dalla Procura della Repubblica la Corte d’Appello di Bari, che ha disposto l’arresto e la traduzione in carcere, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 4, mesi 9 e giorni 13 di reclusione per furto aggravato e continuato e ricettazione; i fatti risalgono alla fine del 2013 e riguardano un traffico di auto rubate a Cerignola. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile di Foggia, dal Commissariato di Cerignola e dallo SCO.