Foggia. ”Il 31 dicembre 2017, a Sannicandro Garganico, un militante del movimento politico Lega-Noi con Salvini, all’uscita dalla sede, è stato aggredito da ignoti che successivamente di sono allontanati velocemente. Il coordinamento provinciale esprime solidarietà e l’augurio di pronta guarigione all’amico colpito vigliaccamente e auspica un maggior controllo da parte della forze dell’ordine, soprattutto nel corso di questa campagna elettorale, che ci auguriamo possa essere svolta in maniera civile e pacifica”. Dott. Roberto Fanelli – commissario Lega-Noi con Salvini Foggia e Provincia Fanelli “Militante Lega – Noi con Salvini aggredito a San Nicandro” ultima modifica: da

