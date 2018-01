Manfredonia, Troiano “Imminente chiusura ortopedia, conseguenze per chirurgia”

Di:

Manfredonia, 03 gennaio 2018. ”(..) auguri che purtroppo per il nostro Ospedale non sono attuabili, visti i futuri sviluppi negativi per un’imminente chiusura dell’Ortopedia e di conseguenza della chirurgia e della sala operatoria. Molti hanno creduto sempre alle bugie (..) che si chiudevano solo l’Ostetricia e la Pediatria mentre sarebbero rimasti gli altri reparti. Balle e solo ballell!”.

E’ quanto scrive in un volantino, affisso di recente in ospedale, il dr. Michele Troiano, Responsabile emerito URP Manfredonia.

“Carissime colleghe e carissimi colleghi (colleghi perche’ anche se sono passati 7 ami dal mio collocamento a riposo il mio cuore e il mio interesse e’ rimasto sempre lì, in Ospedale in particolare e nella Sanita’ in generale) – scrive ad inizio lettera il dottor Troiano – colgo l’occasione per porgere, come ho sempre fatto nei miei 40 anni di attività, i miei migliori auguri a voi e alle vostre famiglie per il nuovo anno”.

“Da anni sto insistendo che è tutta una presa in giro e che il nostro ospedale – continua il dr. Troiano – con l’attuale amministrazione regionale, in primis con ii Governatore Michele Emiliano, si sarebbe ridotto a un semplice Poliambulatorio mentre restavano in piedi gli altri due Ospedali di Cerignola e di San Severo che, evidentemente, (posso contare su,ndr) politici che fanno il loro dovere di difendere le loro citta'”.

“Del resto – continua – basta vedere come sono state ridotte le due divisioni sopra riportate (ortopedia e chirurgia,ndr): pianta organica organica d1 medici inadeguata e attrezzature non al passo dei tempi. Dopo 47 anni dalla sua apertura il nostro Ospedale, che per 40 anni e più è stato un gioiellino, ora è costretto a chiudere”:.

“Ma è questo il progresso, il miglioramento dei servizi per i cittadini? E’ questa la battaglia che la Sinistra Italiana ha portato avanti per 30 anni, sfociata nella legge di riforma Sanitaria della fine degli anni 70′ e inizio anni 80?”. “E dire che la nostra città e’ stata sempre amministrata da uomini di sinistra”.

“Alloro coraggio. Muoviamoci. Siamo ancora in tempo perche’ a breve, come sappiamo tutti, ci sono le elezioni politiche. L’ho gia’ detto oltre volte, citando un grande personaggio: ”Un popolo che non lotta per i propri diritti e’ un popolo scnza dignità“. Io sono con voi in prima linea a lottare per questi nostri diritti”.

