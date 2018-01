www.darapri.com

Di:



Il Comune di San Severo è destinatario della concessione di un finanziamento pari a 350 mila euro concesso dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Programma d’Azione e Coesione (PAC) “Legalità” 2014-2020, al fine di ampliare la rete di videosorveglianza nel territorio urbano di San Severo. Il Progetto denominato “San Severo Vigilata e Legale” presentato dall’Amministrazione Comunale di San Severo, predisposto dall’Assessorato alla Legalità e Sicurezza, la cui delega è seguita dall’Assessore dr. Raffaele Fanelli (Dirigente ing. Pietro Zaccaro), ha superato positivamente la fase istruttoria propedeutica all’ammissione al finanziamento. “Il nostro forte impegno per legalità e sicurezza prosegue incessante e senza sosta – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio –: il Ministero dell’Interno ha valutato positivamente anche questo progetto, finalizzato a migliorare una già notevole rete di videosorveglianza nella nostra città. Si tratta di un finanziamento davvero importante, entro breve tempo si procederà alla realizzazione dei relativi lavori”. Videosorveglianza, finanziamento al Comune di San Severo ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.