Asp Smar “Anna Rizzi”: anno nuovo problemi di sempre

Manfredonia, 03 gennaio 2019. NON “vecchi” ma all’ordine del giorno della vita della città perché irrisolti, più spesso abbandonati per strada, i responsabili incuranti delle gravi ripercussioni sulla gente di riferimento e spesso non solo essi. E’ il caso dei dipendenti, una ventina, della Casa di riposo ASP SMAR “Anna Rizzi”, una istituzione che dagli inizi del secolo scorso provvede ad accogliere anziani bisognevoli di assistenza e a fornire servizi socio-infermieristici: hanno ricevuto le lettere di licenziamento e minacciano di sospendere le rispettive prestazioni lavorative che hanno proseguito ad assicurare per quest’ultimo anno durante il quale non è stato corrisposto loro lo stipendio.

A INVIARE le lettere di licenziamento è stata la società cooperativa “Carmine” consorziata “Re Manfredi” che gestisce per conto ASP SMAR “Anna Rizzi”, i servizi socio-assistenziali presso la struttura di via Tribuna, che lamenta la mancata corresponsione dei ratei degli ultimi dodici mesi. L’Unione sindacale di base (USB) ha lanciato un ultimatum fissando alla fine di febbraio prossimo la data oltre la quale non si accetteranno più proroghe fin qui non mantenute. “Il senso di responsabilità e abnegazione che contraddistinguono da sempre questi lavoratori – rileva in una nota l’USB – dovrebbe far riflettere Comune e Regione Puglia e dunque indurli ad assumere le dovute decisioni che sblocchi una situazione incancrenita e non più procrastinabile. Adesso basta: non si può più pensare di poter mantenere una situazione del genere sulle spalle dei lavoratori dipendenti”.

LE PERIPEZIE dei dipendenti della Casa di cura “Anna Rizzi” richiamano altre situazioni più o meno simili e che rientrano nel grande calderone della disoccupazione dilagante e dunque della mancanza di attenzione alle opportunità lavorative. Vicende eclatanti recenti sono quelle legate alla sempre più inquieta e ingolfata Azienda servizi ecologici che gestisce un giro di oltre dieci milioni di euro l’anno pagati dai cittadini attraverso la Tari ultimamente aumentata di oltre il 15 per cento. Questa estate si è assistito al balletto delle assunzioni all’ASE per la copertura di una dozzina di posti di lavoro. E’ successo il putiferio tra Amministratore unico dell’azienda e amministratori comunali che sulla metodologia usata per la scelta dei “fortunati dodici” assunti ciascuno accampando il diritto ad operare.

A CONTESTARE le assunzioni anche i “red”, ovvero i dodici lavoratori beneficiari del “reddito di dignità”, che accusano l’ASE che anziché farli seguire un corso di formazione al lavoro come prevede il red, li ha da subito impiegati come netturbini con la paga da 400 euro mensili, per poi licenziarli. Naturalmente hanno intentato una causa di lavoro che sarà discussa a fine gennaio. L’aspetto drammatico di questa amara storia di intrighi burocratici e guerra fra poveri, è che le assunzioni in parola erano per soli due mesi e non hanno creato nuovi posti di lavoro ma semplicemente spostati i dipendenti del mercato ittico chiuso da un anno a mezzo. D’emblée da astatori a netturbini.

TRA le storie riferite a lavoratori è da annoverare anche quella della stabilizzazione al comune di alcuni lsu sulle cui risultanze non sono state date notizie.

A cura di Michele Apollonio