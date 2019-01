Avviso per Collaboratore professionale infermiere, Grassano “Verificare graduatoria”

Di:

Gli infermieri mi chiedono di intervenire facendo un appello al Direttore Generale ASL FG Dott. Vito Piazzolla

In data 31/10/2018 sul “BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA” è stato pubblicato un avviso per soli titoli per collaboratore professionale infermiere per il sistema di EMERGENZA URGENZA TERRITORIALE 118 ,in esecuzione della DELIBERA 1513 del 23/10/2018.

Il bando è stato successivamente modificato due volte: PER ERRATA TRASCRIZIONE DELL’INDIRIZZO PEC AZIENDALE E PER e per CORREZIONE DI UNO DEI REQUISITI SPECIFICI DI ESPERIENZA DI 18MESI NEL SUEM 118 CON ENTI SSN o ACCREDITATI8 (TALE REGUISITO E’ STATO ABOLITO PERMETTENDO A TUTTI DI POTER PARTECIPARE AL PRESENTE BANDO).

Ne segue dapprima una “GRADUATORIA” in ordine ALFABETICO, con due elenchi, uno per gli “AMMESSI” e uno per i “NON AMMESSI” con annessa motivazione di esclusione e successivamente una graduatoria finale di “MERITO” con relativi “PUNTEGGI”.

In entrambe le GRADUATORIE è possibile RISCONTRARE delle IRREGOLARITA’ nel primo caso riguardo l’esclusione di CANDIDATI IN POSSESSO DEI REQUISITISPECIFICI RICHIESTODAL “BANDO” nel secondo caso riguardo al “CALCOLO DEL PUNTEGGIO FINALE” attribuito in maniera SUPERFICIALE e FRETTOLOSA ( TALE CONSIDERAZIONE VIENE FATTA TENENDO CONTO DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI FORNITA DALL’ASL FG AI SENSI DELL’ARTICOLO 11-21-23 DEL DPR 22072001), risulta infatti poco chiara la valutazione dei titoli di carriera attribuita.

Nei giorni successivi sono pervenute presso gli uffici dell’ASL “NUMEROSE” richieste di rivalutazione e rettifica della “GRADUATORIA” a seguito delle quali l’unica GIUSTIICAZIONE fornita è stata quella di “ATTENDERE LA FINE DELLA FESTIVITA’ NATALIZIA mentre si procedeva “CONTEMPORANIAMENTE” alla fase successiva del BANDO riuscendo in tempi BREVISSIMI ad effettuare la stipula dei CONTRATTI e L’ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI.

GRASSANO: chiedo al DIRETTORE GENERALE Dott. VITO PIAZZOLLA di intervenire chiamando la COMMISIONE CON URGENZA e di far RIVEDERE e VERIFICARE la GRADUATORIA ricalcolando bene “ i PUNTEGGI ”.

(Nota stampa, 03 gennaio 2019)