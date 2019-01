Cerignola, dieci arresti effettuati dai Carabinieri

Di:

Cerignola. Sono dieci gli arresti effettuati negli ultimi giorni dai Carabinieri della Compagnia di Cerignola e reparti dipendenti nell’ambito dei servizi di controllo sul territorio per la prevenzione dei reati.

A Trinitapoli i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare, la prima agli arresti domiciliari, nei confronti BIANCO Luigi, cl. ’83, per maltrattamenti e lesioni personali ai danni della moglie, la seconda nei confronti di CARBONE Raimondo, cl. ’79, che è stato associato alla casa Circondariale di Foggia, dovendo scontare una pena residua di quattro mesi per un oltraggio ad un Sostituto Procuratore della Repubblica di Trani, commesso nell’aprile del 2011.

Ancora a Trinitapoli è stato arrestato, in flagranza per evasione dagli arresti domiciliari, GIANNELLA Antonio, cl. ’87, in quanto sorpreso dai militari all’esterno della sua abitazione. Il GIANNELLA, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato associato alla casa circondariale di Foggia.

Due gli arresti nel comune di Candela eseguiti dei militari della locale Stazione. Il primo nei confronti di ABASCIA’ Domenico, cerignolano del ’52, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia per maltrattamenti in famiglia. Il secondo, in flagranza di reato, nei confronti di DI GIANNI Michele Rosario, cl. ’73, in questo caso i Carabinieri sono intervenuti poiché il DI GIANNI, durante un controllo nei suoi confronti da parte degli Agenti della locale Polizia Municipale, andato in escandescenze per la contestazione di un verbale di contestazione, ha minacciato e spintonato gli Agenti. I Carabinieri della Stazione sono dunque intervenuti, dichiarando in arresto l’esagitato. Il DI GIANNI, su disposizione dell’A.G., è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

A Cerignola sono stati quattro gli arresti in flagranza per evasione dai domiciliari da parte dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NORM.

Nel noto quartiere Torricelli sono stati tratti in arresto DI NAPOLI Massimo, cl. ’77, e SCIANCALEPORE Salvatore, cl. ’90, entrambi cerignolani. I due soggetti sono stati sorpresi all’esterno delle rispettive abitazioni. Nei confronti del DI NAPOLI si è proceduto anche per resistenza a Pubblico Ufficiale, essendosi questi avventato contro i militari per sottrarsi all’arresto. Entrambi, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, sono stati associati presso la Casa Circondariale di Foggia.

Un altro arresto in flagranza per evasione è stato poi eseguito nei confronti di DI MEO Francesco, anch’egli cerignolano, cl. ’98. Il DI MEO è stato sorpreso dai militari all’esterno della propria abitazione, dove si trovava sottoposto al regime degli arresti domiciliari per una rapina commessa a Cerignola lo scorso 10 agosto. L’arrestato è stato nuovamente sottoposto, su disposizione dell’A.G., agli arresti domiciliari. Infine la sera del 24 dicembre anche DIGLIO Giovanni, cerignolano cl. ’98, è stato sorpreso all’esterno della propria abitazione, dove si trovava sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione illecita di sostanza stupefacente e ricettazione, reati commessi a Cerignola lo scorso aprile. L’arrestato è stato anche lui di nuovo sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’A.G..

Infine, i Carabinieri della Stazione di Cerignola hanno tratto in arresto AGOSTINO Giorgio, cl. ’87, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa da G.I.P. del Tribunale di Foggia in sostituzione della misura degli arresti domiciliari a cui si trovava sottoposto per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione, commessi in data 14 novembre 2018, in Cerignola. Il provvedimento è scaturito a seguito delle violazioni alle prescrizioni alle quali era sottoposto, e che i militari avevano puntualmente riferito al Giudice.