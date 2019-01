Mattinata, “Disciplina e limitazione della combustione di residui vegetali”

Di:

Mattinata, 03 gennaio 2019. Con recente ordinanza della Commissione straordinaria del Comune di Mattinata, è stato stabilito che “è consentita, in tutto il territorio del Comune, la combustione:

1. sul posto del materiale di cui all’art. 182, comma 6-bis, del D. Lgs. n. 152/2006, ovvero materiale di origine vegetale derivante da sfalci, potature o altre attività proveniente

dalle attività agricole e forestali, nel tassativo rispetto delle seguenti modalità:

a)può essere effettuata esclusivamente dalle ore 14:00 alle ore 16:00;

b)deve essere effettuata solo sul luogo di produzione dello stesso;

c)durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata la costante vigilanza da parte del produttore o conduttore del fondo, evitando di abbandonare la zona fino alla completa estinzione dei focolai;

d)deve essere accatastato in piccoli cumuli, uniformemente distribuiti nello stesso luogo di produzione, avendo cura di isolare la zona di combustione e di limitare l’altezza ed il fronte del focolaio;

e)la quantità giornaliera di materiale che può essere distrutta mediante combustione non deve essere superiore a tre metri steri per ettaro;

f)deve avvenire ad una distanza di almeno 50 metri da edifici, strutture e strade e comunque avendo cura di non arrecare danno o molestia ai vicini o al transito sulle pubbliche strade;

g)è vietata in presenza di condizioni di pericolosità (vento, alte temperature, etc……) che possano facilitare la propagazione delle fiamme; il predetto divieto si estende anche al sopraggiungere di tali situazioni di pericolo, nel qual caso il fuoco dovrà essere immediatamente spento;

h)è vietata qualora il materiale vegetale non sia adeguatamente appassito o seccato (umidità inferiore al 20%);

i) è vietata nel caso in cui il materiale derivi ad attività agricole che abbiano fatto uso di prodotti fitosanitari per proteggere e conservare le piante, o influirne sui processi vitali;

j)è vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, così come dichiarati annualmente dalla Regione”.

E’ stato stabilito che “in caso di violazione delle modalità e dei divieti di cui al punto 1., salvo ciò non costituisca più grave violazione, ai trasgressori ed agli eventuali obbligati in solido,

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 500,00”.

“E’ revocata ogni altra precedente disposizione in materia, in particolare le ordinanze n. 29 del 22/12/2010 e n. 13 del 12/12/2014”.

“In alternativa alle modalità di smaltimento sopra descritte, tutti i cittadini residenti nel Comune di Mattinata hanno la facoltà di conferire, gratuitamente, i residui vegetali

trasportandoli presso il centro comunale di raccolta rifiuti (C.C.R.) situato il Contrada Liberatore, nei giorni di apertura previsti ed affissi all’ingresso”.

Atto in allegato

ordinanza_n_15

