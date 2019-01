Neve a Monte Sant’Angelo, istituito il COC

Di:

Foggia. Il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, ha istituito già nel primo pomeriggio di ieri il COC – Centro operativo comunale dopo aver presieduto una riunione preventiva per organizzare tutta la macchina della Protezione Civile. “Già da ieri sera la squadra è operativa e le principali arterie sono in buone condizioni” – spiega il primo cittadino.

Infatti, “I pullman di linea sulla Sp 55 hanno viaggiato in tranquillità, l’Anas è intervenuta sulla Ss89 ma qualche disagio si è registrato sulla Monte Sant’Angelo-San Giovanni Rotondo. Una squadra sta verificando la viabilità dell’entroterra ma fino ad ora non si registrano situazioni di difficoltà. Le strade del centro urbano sono in fase di sgombero. Operativa anche l’Associazione UGR27 con un mezzo spargisale per liberare le strade del centro storico e le squadre a piedi sia dell’UGR che della Tecneco” – gli aggiornamenti del Sindaco d’Arienzo.

Gli eventi in programma per il “Monte Sant’Angelo Christmas Festival” sono stati tutti rinviati.

Il COC si riunirà alle ore 12. Per informazioni: COC, 0884562858 e Polizia Municipale 0884566208