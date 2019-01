Puglia: Ondata di freddo, possibili nevicate fin verso i litorali

Di:

GIOVEDI’: correnti via via più fredde raggiungo Molise, Puglia e Basilicata, determinando tempo instabile con fenomeni diffusi, nevosi entro sera sin sulle coste di Molise, Puglia ( Salento meridionale ancora escluso) e Basilicata. Previsti accumuli sino a 30/40cm sul Molise settentrionale, 15/20 cm su entroterra barese. Temperature minime in calo, con estremi di 2°C; massime in ulteriore flessione, con punte di 4/5°C. Venti tesi o forti settentrionali. Basso Adriatico agitato; Canale d’Otranto da molto mosso a agitato.

Venerdì 04 Gennaio

Apice dell’irruzione fredda, rovesci di neve fin sul mare

VENERDI’: apice dell’irruzione fredda dai Balcani su Puglia, Molise e Basilicata con rovesci sparsi, nevosi fin sulle coste su Molise, Puglia e Basilicata, con accumuli anche importanti su Molise interno e Murge. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni la notte da Nord. Temperature in netto calo, clima freddo con valori prossimi agli zero gradi, diffusamente sotto zero in quota, sino a -10/-11°C a 1500m. Venti sostenuti di Tramontana e Grecale, mari agitati.

Sabato 05 Gennaio

Ancora variabile con qualche fenomeno

SABATO: L’irruzione fredda molla leggermente la presa, grazie a un’attenuazione delle correnti di Grecale. Ancora variabile con possibilità di qualche residuo fenomeno su Molise e Salento. Nuovi fenomeni tuttavia dalla serata in arrivo sulla Puglia. Temperature in generale aumento, con estremi di 5°C e punte di 11°C. Venti tesi di Grecale in attenuazione e rotazione a NO. Zero termico nell’intorno di 500 metri. Mari mossi o molto mossi.