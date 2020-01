. Episodi che hanno profondamente scosso la collettività e confermato che, nonostante l’impegno e gli sforzi profusi dalle forze dell’ordine e dalla magistratura, l’emergenza criminalità continua a non dare tregua e rimane la principale da affrontare.

Per questo va nuovamente sollecitato il Governo nazionale, che ha mostrato nei mesi scorsi interesse verso il territorio con una serie di impegni annunciati e promesse ribadite nel corso di incontri ufficiali e autorevoli visite istituzionali, per un necessario, immediato, straordinario aumento di personale e risorse, in grado di garantire risposte ancora più efficaci a un’escalation sempre più allarmante e soffocante”.

Lo dice in una nota il consigliere regionale Giannicola De Leonardis.