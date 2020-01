D’eramo “Pd primarie farsa, Amati e Gentile non si prestino a trucchi”

Lo dice in un comunicato Luigi D’Eramo Segretario Regionale della Lega Puglia.

“Trucchi, giochi e giochetti che umiliano la Puglia e la democrazia: Amati, Gentile e Palmisano se è vero che vogliono rappresentare il rinnovamento della sinistra non si prestino a questo bluff, altrimenti anche loro saranno semplici comparse o forse complici dell’ennesima offesa alla politica pugliese da parte di chi non vuole il cambiamento ma rimane legato alle clientele da prima repubblica”.

“Anche questa volta rivedremo in fila i soliti noti e gruppi di extracomunitari del Cara? È chiaro che Emiliano è un prodotto del passato, oggi ormai logoro e con cattive recensioni che cerca di rimettere in onda il solito vecchio film di propaganda. La Lega non consentirà che la Puglia sia ancora prigioniera di questo sistema, la libereremo da dai signori del potere, perché tutti i pugliesi possano tornare liberi in una Regione che cominci a funzionare dagli ospedali fino ai treni, riaprendo i concorsi pubblici al merito e non alle solite stabilizzazioni di prestigio. Tanto dichiara l’on Luigi D’Eramo Segretario Regionale della Lega Puglia”.