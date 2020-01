Foggia. “Differenziare è bello, ma che tipo di lampadina è, dove la butto?”

, 03 gennaio 2020. “La maggior parte delle persone butta la lampadina rotta nella spazzatura indifferenziata, oppure nel bidone del vetro. Queste scelte, però, non sono corrette perché le lampadine necessitano di uno smaltimento corretto in quanto contengono materiali inquinanti come il mercurio, piombo, nichel, arsenico e rame”. La nota su facebook è dell’organizzazione ambientalista Trashchallenge di Foggia, che fornisce anche una mappa dei punti di smaltimento di tale materiale presenti in città e una guida sulla tipologia di lampadina.

“Le lampadine ad eccezione di quelle ad incandescenza ed alogene appartengono alla categoria dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche e Elettroniche) ed in particolare al gruppo R5, quello delle sorgenti luminose. Il tipo di smaltimento varia a seconda della tipologia di lampadina:

– Lampadine a incandescenza. Sono “vecchie” lampadine fuori produzione e non rientrano nella normativa RAEE. Per lo smaltimento vanno buttate nell’indifferenziata (non nel vetro), non contenendo materiali pericolosi per l’ambiente.

– Lampadine alogene. Quanto appena detto per le vecchie lampadine a incandescenza vale anche per le lampadine alogene, che contengono un gas alogeno che aumenta l’efficienza rispetto alle vecchie lampadine. Per lo smaltimento si possono buttare nell’indifferenziata salvo indicazioni specifiche del regolamento comunale. Come le precedenti, non vanno buttate nel vetro.

– Lampadine fluorescenti. Si tratta di lampadine comprese nella normativa raee (rifiuti apparecchiature elettriche e elettroniche) e sono pericolose per l’ambiente a causa del contenuto in mercurio, sostanza tossica per l’uomo e inquinante per l’ambiente (la tossicità deriva soprattutto dal consumo alimentare dei prodotti ittici). Smaltimento in centro di raccolta apposita.

– Tubi fluorescenti e tubi al neon. Il procedimento è lo stesso anche per i tubi fluorescenti, che hanno lo stesso problema delle lampadine fluorescenti.

I tubi al neon contengono mercurio e lo smaltimento in centri di raccolta appositi.

Segue una nota sull’intossicazione da mercurio.

“Si può verificare, in casa, anche per la rottura delle lampadine fluorescenti: se si rompono, quindi, bisogna toccarle solo con i guanti e pulire bene il pavimento prima che venga in contatto con bambini e animali che, calpestando e poi leccandosi, potrebbero ingerire il mercurio. Attenzione!”.

– Lampadine Led. Quanto detto per le lampadine fluorescenti vale anche per le lampadine LED, di qualsiasi tipologia: qualunque colore abbiano, qualunque forma (quindi anche le “strisce luminose”, che sono LED) e qualunque tecnologia (lampadine Smart) quando arriva il momento di smaltirle è importante pensare anche all’ambiente. Il problema delle lampadine LED è che per generare luci di colore diverso contengono molto piombo, nel caso dei LED rossi, e nichel, nel caso dei classici led bianchi, oltre che arsenico e rame . Sono tutte sostanze inquinanti e tossiche per piante e animali, che possono poi tornare all’uomo proprio tramite gli alimenti. Tutte le lampade che usano questa tecnologia vanno smaltiti nei centri raee presenti sul territorio.

Gli altri tipi di lampade, meno diffuse, vanno sempre smaltite nei centri raee. Comprendono: lampade a scarica, lampade a vapori di sodio ad alta pressione, lampade ad alogenuri metallici e lampade a vapori di sodio a bassa pressione.

E a Foggia dove le butto? Abbiamo due opzioni: la restituzione al produttore, a parte le lampadine a incandescenza e alogene, in quanto per tutte le altre è in vigore il d.lgs. 151/2005, che vale anche per gli elettrodomestici. E’ il decreto per cui il venditore è tenuto a ritirare i vecchi prodotti da smaltire, quando si compra un prodotto nuovo. Quando comprate un frigorifero o una lavatrice, potete chiedere al venditore di ritirare le vecchie lampadine, e non potrà rifiutarsi: penserà lui a smaltirle correttamente. Questo vale anche per i venditori online, tenuti a ritirare all’atto della consegna o qualche giorno dopo l’acquisto le vecchie lampadine.

A Foggia non è in funzione alcun centro comunale per il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti che appartengono al gruppo r5. Per questo Trashchllenge ha creato una mappa dei punti vendita dove è possibile conferire correttamente le lampadine esauste.