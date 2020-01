Foggia, due incidenti stradali: investiti giovani

Foggia, 03 gennaio 2020. A causa di due incidenti stradali, due giovani – un ragazzo e una ragazza – sono stati investiti nel tardo pomeriggio a Foggia.

Da raccolta dati (Foggiatoday): in via Martiri di Via Fani, una ragazza di circa 20 anni è stata investita da una Opel, con autista che ha prestato prontamente i soccorsi. La ragazza non è in pericolo di vita ed è stata trasportata in ospedale.

Verso le 18 si è verificato un secondo investimento ai danni di un giovane in via Caggianelli. Il giovane è stato trasportato al Pronto Soccorso, dopo essere stato investito da una Toyota Rav 4.

Seguono aggiornamenti.