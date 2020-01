Foggia, omicidio in viale Candelaro: D’Angelo commerciante d’auto

, 03 gennaio 2020. Omicidio ieri sera lungo il Vialea Foggia, in una zona non centrale della città.

Ignoti hanno sparato colpi di arma da fuoco uccidendo Roberto D’Angelo, classe 1966. Da raccolta dati, l’uomo era in auto quando è stato affiancato da una motocicletta,e non un’autovettura come inizialmente ipotizzato.

Contro l’uomo sono stati inferti almeno due colpi di arma da fuoco, probabilmente una pistola 7.65.

Roberto D’Angelo aveva 53 anni e risulta un commerciante d’auto della zona. L’uomo è stato raggiunto da due colpi di pistola mentre era al volante di una Fiat 500 L.

Indagini in corso degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia. Gli inquirenti escludono al momento la correlazione tra l’uomo e contesti criminali locali.

