Foggia. Omicidio Roberto D’Angelo, 4 anni fa vittima pestaggio

, 3 gennaio 2020. E’ stato vittima di un pestaggio, nel 2016, l’uomo di 53 anni ucciso ieri a Foggia lungo il Viale Candelaro.

La vittima, Roberto D’Angelo, commerciante d’auto, fu infatti aggredito da parte di “quattro malviventi che cercavano di estorcere 80mila euro a suo nipote, titolare di un autoparco”.

Lo riporta l’Ansa Puglia.

In ogni modo, secondo gli inquirenti non ci sarebbero correlazioni tra i fatti del 2020 e l’agguato di ieri sera, nel corso del quale ignoti, o un’unica persona, hanno sparato 2 colpi di arma da fuoco, una pistola, contro D’Angelo, mentre lo stesso stava parcheggiando la sua Fiat 500 L.

Il Procuratore Vaccaro non esclude alcuna pista investigativa

“Al momento non escludiamo alcuna ipotesi investigativa”, ha detto il procuratore capo di Foggia, Ludovico Vaccaro.

D’Angelo è stato ritenuto estraneo a collegamenti con la criminalità locale. Nel suo passato dei precedenti per reati contro il patrimonio, ma i fatti sono risalenti a diverso tempo fa.

Contro l’uomo sono stati inferti almeno due colpi di arma da fuoco, probabilmente una pistola 7.65.

La vittima era un commerciante d’auto

Roberto D’Angelo aveva 53 anni e risulta un commerciante d’auto della zona. L’uomo è stato raggiunto da due colpi di pistola mentre era al volante di una Fiat 500 L.

Indagini in corso degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia. Gli inquirenti escludono al momento la correlazione tra l’uomo e contesti criminali locali.

Per l’omicidio, i colpi contro l’uomo sono stati sparati a bordo di una motocicletta e non un’autovettura, come inizialmente ipotizzato.

fotogallery enzo maizzi – riproduzione riservata