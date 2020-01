Fondi comunitari – PSR, Fitto insiste “La Puglia ha perso 86 milioni di euro”

Dichiarazione del co-presidente del gruppo europeo ECR-FRATELLI D’ITALIA, Raffaele Fitto

“Le bugie hanno le gambe corte, in questo caso cortissime! Ed Emiliano oggi dovrebbe solo arrossire per la vergogna visto che solo ieri sera tentava di dare lezioncine ed oggi viene pubblicamente smentito dall’AGEA che pubblica l’avanzamento della spesa dei Fondi comunitari per l’agricoltura delle Regioni italiane: LA PUGLIA E’ ULTIMA e UNICA regione d’Italia che perde le risorse e deve restituire circa 86 milioni di euro di fondi europei (FEASR)! Mai successo prima!”.

“Perdiamo una montagna di soldi che vengono sottratti al mondo agricolo pugliese per colpa di inefficienze, inadempienze e, come sostiene il suo ex assessore all’Agricoltura, gravi illegittimità nell’utilizzo dei fondi europei. Se a questo si aggiunge che nella Conferenza degli assessori all’Agricoltura la Puglia è la capofila la vergogna è doppia! Dopo le dimissioni di Di Gioia, Emiliano non ha trovato un solo consigliere regionale di maggioranza disposto a fare l’assessore, tanto è il disastro che ha prodotto.

“Ieri, Emiliano giocava con le parole e le rassicurazioni ma non rispondeva ad una domanda: è vero o non è vero che dovremo restituire all’Europa circa 100 milioni di fondi FEASR? La risposta questa mattina l’abbiamo avuta dall’AGEA. Ora sono proprio curioso di sapere come replicherà…