Manfredonia, chiude la drogheria Viscardo. Il racconto: le massaie e il Natale..

, 03 gennaio 2020. Chiude la drogheria Viscardo a Manfredonia, tra i negozi storici della città di Manfredonia, sito in Corso Manfredi e presente in città sin dagli anni Trenta.

Dal racconto di Franco Rinaldi (Ecco ‘I mbrignele’ – I dolci natalizi tradizionali di Manfredonia): “Un tempo, nel periodo che precedeva il Natale, le massaie sipontine preparavano (ora in forma minore) i dolci caserecci per le festività.

Nel secolo scorso, le vicine di casa, che erano solite chiamarsi tra loro “cummé” comara, quando si recavano presso la drogheria di Viscardo Guerra a comprare gli ingredienti per la preparazione dei dolci natalizi erano solite dire tra loro:”Uì cummé, so jute a fè nu poche de spose da Vecenzùne Vescarde ammizza chiazze, pecchè ja fè duje ‘mbrignele pi uagnune”. Era un modo di dire, perché i dolci si approntavano per tutta la famiglia e si offrivano anche ai vicini di casa. A tal riguardo, sicuramente una volta era più forte il sentimento di fratellanza fra le persone. Per le strade si sentiva un effluvio inebriante che usciva dalle case in particolare dai “sutténe” (abitazioni a pianoterra) dove si approntavano le leccornie per le festività natalizie. Ma l’odore più forte era quello che usciva dai forni a legna, dove si infornavano e sfornavano, oltre al pane, i dolci preparati in casa, quali: “taralle”, “scavetatille”, “taralline pu vine”, “puperéte”, “cangèlle” ed altri dolci”.