Manfredonia, richiesta incandidabilità per Riccardi, Zingariello e Conoscitore

Sono arrivate allo scadere del terribile 2019 i primi provvedimenti conseguenti alloscioglimento del consiglio comunale di Manfredonia decretato il 22 ottobre scorso dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Si tratta della richiesta di incandidabilità avanzata dal Tribunale di Foggia per l’ex sindaco Angelo Riccardi, il vicesindaco Salvatore Zingariello e il consigliere comunale Antonio Conoscitore. Il provvedimento era stato già deciso alcuni giorni dopo il decreto Mattarella, ma la notifica ai destinatari del provvedimento, è avvenuta solo il 30 dicembre scorso con allegata la relazione giustificativa inviata al Ministro dell’interno dal prefetto di Foggia Raffaele Grassi.

I 3 destinatari del provvedimento di incandidabilità dovranno comparire dinanzi al collegio giudicante presieduto dal giudice Antonio Buccaro, del Tribunale di Foggia, martedì 28 gennaio prossimo nella quale si confermerà o meno il provvedimento di incandidabilità. Naturalmente le parti potranno appellarsi e pertanto solo a conclusione dell’iter giudiziario il provvedimento diverrà definitivo. Il che vuol dire trascorrere almeno un anno e più e solo a sentenza definitiva il provvedimento avrà effetto. Pertanto se, per ipotesi, i tre si candidassero in elezioni comunali, provinciali o regionali, e risultassero eletti e intervenisse la incandidabilità, l’eletto rimarrebbe al suo posto, l’incandidabilità varrebbe per il turno elettorale successivo. Vero è che difficilmente, ameno di manovre astruse che nella politica di oggi sono alquanto frequenti, un personaggio sul quale pesa l’alea della incandidabilità verrebbe candidato.

I provvedimenti di incandidabilità erano naturalmente attesi, ma non nei tempi così accelerati e per soli tre amministratori del passato governo cittadino. Per i comuni di Monte Sant’Angelo e Mattinata, i provvedimenti di incandidabilità sono arrivati dopo undici mesi. Evidentemente – è il parere di un noto avvocato – si vuole chiudere il processo e abbreviare i tempi per un ritorno alla normalità sia pure con le riserve che le pieghe delle leggi consentono. Perplessità anche per il numero dei destinatari di incandidabilità e si cita nuovamente i due comuni garganici dove gli incandidabili sono quattro rispettivamente.

L’ipotesi avanzata è quella che porta a connotare con maggiore definizione le responsabilità dei tre colpiti dal provvedimento di incandidabilità a riguardo della contiguità con soggetti malavitosi e della conduzione amministrativa del comune. In particolare, si fa notare, ad amministrare con sindaco, vice sindaco e consigliere c’erano tanti altri personaggi che hanno condiviso e determinato, spontaneamente o costretti, le scelte e le condotte amministrative. Ma questi sono aspetti che attengono più alla politica post scioglimento che dovrebbe, come è nelle attese della città, fare ammenda del disastroso recente passato e impostare un nuova stagione che possa assicurare a Manfredonia legalità e sviluppo.