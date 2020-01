“Natale in grotta” a San Giovanni Rotondo: CRI c’è

È stata una terza edizione del “Natale in Grotta” ricca di sorprese ed ospiti d’eccezione quella che si è svolta sabato 14 dicembre, a partire dalle ore 15.00, in località Valle della Monaca, sulle pendici del Gargano.

Questo appuntamento, organizzato dal Rotary Club di San Giovanni Rotondo – Distretto 2120, si caratterizza come un momento di riflessione, di convivialità e di festa in preparazione al santo Natale, impreziosito dalla presenza di una particolare statua del Bambino Gesù appartenuta a San Pio, e da lui benedetta, portata in processione e collocata in una grotta naturale incastonata nello scenario del tutto simile a quello di Betlemme e della Terra Santa.

Ad accompagnare il Bambinello, oltre a diversi testimoni diretti del Frate Stimmatizzato, c’era il frate Timoteo D’Addario, confratello cappuccino del Santo di Pietrelcina e socio onorario del Rotary Club di San Giovanni Rotondo, insieme ai volontari de “Gli Angeli della Vita” di Giovinazzo (BA), associazione promossa dai genitori e dai tutori di soggetti affetti da autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo, che nell’occasione hanno vestito i panni di figuranti del presepe vivente, svoltosi lungo il sentiero che porta alla grotta della mangiatoia.

14 12 2019 Presepe vivente a SGR – 09

L’evento è stato seguito dalle telecamere di Padre Pio Tv, Telenorba, Telecapri/Capri Event, con la presenza di un inviato de “La vita in diretta” di Rai 1.

Da segnalare le amichevoli partecipazioni del cantautore molisano Lino Rufo, virtuoso della chitarra, che ha collaborato con grandi nomi della musica italiana, dell’associazione corale “La Figlia di Jorio” di Orsogna (CH), annoverata quale coro folk più longevo d’Italia, essendo prossimo a festeggiare il suo primo centenario nel 2021, e dei “Cantori di Carpino”, punto di riferimento internazionale per la musica garganica e la sua cultura.

Dalla musica all’arte, non poteva mancare una lieta sorpresa dell’artista di origini russo/irlandesi Irina Hale, che ha realizzato, per questa edizione del presepe vivente, due dipinti su sagome lignee raffiguranti San Pio da Pietrelcina e san Francesco d’Assisi, che sono state aggiunte ai personaggi della Natività, disegnati dalla stessa autrice, già presenti nella grotta di Valle della Monaca.

La manifestazione si è avvalsa del patrocinio del Comune di San Giovanni Rotondo.

#CroceRossa #CRIManfredonia #CRIPuglia #GiovaniCRI #GiovaniCRIPuglia #U.T. San Giovanni Rotondo

ANTONIO BEVERELLI

Portavoce

Associazione della Croce Rossa

COMITATO DIMANFREDONIA