Omicidio, bombe e intimidazioni nel Foggiano. Prefetto convoca tavolo

, 03 gennaio 2020. Stamani, 3 gennaio 2020, il Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, ha presieduto una riunione tecnica di Coordinamento, con i vertici delle Forze dell’Ordine, nel corso della quale sono stati analizzati 4 episodi incendiari ed un omicidio, che si sono registrati a fine e inizio anno 2020.

In particolare, gli episodi incendiari hanno interessato 2 bar a Foggia ( “Veronick” e “New Generation”) a San Giovanni Rotondo (“Open Gallery”) ed un centro estetico (“Malisy”) ad Apricena.

Ieri sera, ignoti a bordo di motociclo hanno ucciso, a colpi d’arma da fuoco, D’Angelo Roberto, classe 1966, pregiudicato per reati contro il patrimonio.

Come risaputo, il fatto è avvenuto in un quartiere della città di Foggia, mentre la vittima era alla guida della sua autovettura. Al termine dell’incontro, il Prefetto ha disposto un’intensificazione generale delle attività di controllo sul territorio in Foggia Apricena e San Giovanni Rotondo, nonchè adeguate misure di vigilanza nei confronti dei titolari degli esercizi commerciali colpiti.

Sugli episodi sono in corso indagini da parte delle Forze dell’Ordine, d’intesa con la competente Autorità Giudiziaria.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI – ATTENTATI INCENDIARI FOGGIA

BOMBA AL CENTRO ESTETICO MALISY, APRICENA (FROM FACEBOOK)

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI – ATTENTATI INCENDIARI SAN GIOVANNI ROTONDO

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI – OMICIDIO ROBERTO D’ANGELO