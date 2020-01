“Scioglimento Oasi Lago Salso, perderemo 35mila euro annui di contributi AGEA”

“Sciolta la società Oasi Lago Salso. Con questo atto si perdono € 35.000 annui di contributi AGEA.

Il Comune di Manfredonia rientra nella gestione dell’area e il Parco del Gargano (nonostante il comunicato soddisfatto del suo presidente) è fuori al pari dell CSN. Il Comune non ha le competenze e le risorse economiche per farlo ed è un’area con vincolo di uso civico.

Chi pagherà le bollette? Chi riscuoterà il canone di fitto del ristorante? Chi avrà le chiavi? Chi aprirà i portelloni per far entrare l’acqua nelle vasche? Insomma chi la gestirà? Ce lo chiediamo molto preoccupati. La zona umida, oltre che un grande patrimonio naturalistico, è anche una attrattiva turistica per il nostro territorio! Cosa proporrà al Comune il Parco? Il presidente Pazienza non lo dice. Perché?”

Innocenza Starace e Alfredo De Luca. Portavoce Verdi di Manfredonia