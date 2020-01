TAR Puglia, parere Soprintendenza: inammissibile ricorso Energas SpA

Bari, 03 gennaio 2020. “Deve, dunque, concludersi nel senso che l’atto endoprocedimentale non è, di regola, impugnabile se non unitamente all’atto che conclude il procedimento amministrativo“.

Con sentenza di odierna pubblicazione, il Tar Puglia di Bari (Sezione Prima) ha dichiarato inammissibile il ricorso del 2019 proposto da Energas S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Isabella Loiodice, Antonio Palma e Federico Mazzella, contro Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale – Servizio V – Tutela del Paesaggio, Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Sicurezza dell’Approvvigionamento e per le Infrastrutture, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Comune di Manfredonia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Di Donna e Domenico Damato,

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale presso il Segretariato Regionale Mibac Puglia, Regione Puglia, non costituite in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia (e concessione di ulteriori misure cautelari)

del provvedimento prot. 10410 del 6.12.2018 (comunicato alla ricorrente in data 10 dicembre 2018 con nota del MISE, Direzione Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche, Divisione IV) con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha annullato in autotutela il proprio parere prot. n. 10288 del 4.12.2018 e ordinato incombenti istruttori;

di ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso, ancorché ignoto.

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta.

ATTO INTEGRALE – tarpugliaenergas03012020