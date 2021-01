Alberi da terrazzo: quali scegliere

Avere un prato da curare è il sogno di molti utenti che vivono in città, disporre di un piccolo giardino tutto per sé è un’utopia che non tutti possono però realizzare e alcuni devono accontentarsi di un balcone o di un terrazzo dove coltivare piante in vaso. Per questo motivo bisogna necessariamente rinunciare ad arbusti lussureggianti? La risposta è no, esistono infatti degli alberi che, piantati in vaso, possono crescere sani e forti, resistendo al freddo e al caldo e restituendo un po’ d’ombra durante il periodo estivo.

Diamo quindi un’occhiata alle piante più popolari, ben consapevoli però che pur scegliendo vasi di dimensioni notevoli, questi arbusti non raggiungeranno mai l’altezza che potrebbero ottenere se piantati nel terreno.

Agrumi

Tra limoni e mandarini, gli alberi di agrumi sono tra i più popolari da piantare in vaso poiché offrono una resa più che soddisfacente. Bisogna ricordare però che tali arbusti non tollerano molto bene i climi più freddi, pertanto se vivete in zone dove le temperature scendono sotto lo zero durante il periodo invernale, potrebbe essere necessario spostare le piante nella zona interna.

Per questo motivo sono più popolari nel Sud Italia, dove il clima temperato aiuta a gestirli al meglio anche in inverno senza spostamenti di alcun tipo. Per la loro coltivazione si usano i vasi quadrati e quando cresceranno potrete godere anche dei frutti, sebbene saranno sicuramente più piccoli delle varianti da giardino.

Aceri

Questa tipologia di alberi è molto scenica, grazie alla colorazione delle foglie che spazia dal verde al rosso scuro ed è una soluzione che sempre molti più consumatori prendono in considerazione quando devono decidere di piantare piccoli arbusti in terrazzo. La variante più famosa è sicuramente l’acer palmatum, anche chiamato acero giapponese poiché molto diffuso nel paese. La sua crescita irregolare fa pensare ai bonsai e può dare un tocco unico e originale al vostro balcone o terrazzo. Per il terreno bisogna scegliere quelli meno ricchi di sali minerali, quindi terra poco concimata e che non mantiene una quantità eccessiva di umidità.

Alloro

Una pianta che si presta bene a qualsiasi ambiente, potrete infatti utilizzarla sia per delimitare spazi, finestre, porte, entrate, sentieri e persino su terrazzi e balconi. Potrete decidere autonomamente se piantarla in contenitori lunghi e bassi o se in vasi capienti per far sì che si sviluppi in altezza, come se non bastasse è possibile anche utilizzarne le foglie per cucinare o preparare infusi: sono note infatti le sue proprietà antisettiche e digestive.

Alberi da frutta

Non parliamo di quelli classici, in questo caso, ma bensì di quelli nani, più piccoli e dunque adatti anche ad ambienti ristretti. La loro coltivazione su terrazzi e balconi è praticata soprattutto negli ambienti freddi, dove è difficile far crescere piante più sensibili. Molto apprezzati sono gli alberi nani di ciliegio e di pero, che permettono di avere anche qualche frutto, pur se in quantità molto ridotte, durante il periodo di raccolto.

Un’altra soluzione interessante è il melograno, che invece predilige ambienti caldi e secchi rispetto agli altri alberi da frutta poc’anzi citati. Le foglie sono piccole e non troppo folte ma si colorano di giallo durante l’autunno, creando un piacevole contrasto con altri arbusti.

Ulivo

Generalmente diffuso nelle zone più calde e secche, oggigiorno è possibile trovare piante di ulivo anche in zone fredde e umide dell’Italia del Nord. Si tratta di un arbusto che dà il meglio di sé se piantato in piccoli contenitori e poi travasato ogni volta che se ne presenta la necessità, una pratica che rafforza le radici ed evita che vada incontro a un destino crudele dopo il primo inverno rigido. Sconsigliamo comunque di optare per l’ulivo se vivete in zone eccessivamente fredde dove la temperatura può scendere sotto lo zero anche per periodi prolungati.

Bambù

Altamente infestante, non deve essere piantato alla leggera ma, se curato in modo attento può rappresentare una meravigliosa barriera per delimitare spazi su terrazzi molto ampi. Le varietà di bambù sono molteplici e presentano differenze notevoli come per esempio il colore dell’arbusto, la forma delle foglie, una natura più o meno fitta e così via. Per acquistare quello adatto alle vostre esigenze vi consigliamo di rivolgervi a un esperto del settore che potrà guidarvi tra tutte le varianti disponibili attualmente sul mercato.

Se alcune delle nostre idee per l’arredo del terrazzo vi hanno convinto, vi ricordiamo che su https://giardinofanatico.com potete trovare tutte le migliori informazioni per gestire il vostro angolo verde, con recensioni accurate di accessori indispensabili per chi ama prendersi cura di piante e fiori.