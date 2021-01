Verso Turris, doppia seduta in casa Bari

Bari, 03 gennaio 2021. Domenica di doppio per il gruppo biancorosso che prosegue con gli allenamenti collettivi in vista della prima sfida del nuovo anno contro la Turris in programma domenica 10 gennaio, alle ore 15:00, sul terreno del San Nicola.

Al mattino prima parte dedicata al lavoro di forza in palestra seguito da esercitazioni sulla rapidità in campo; nella seduta pomeridiana lavoro in campo sviluppato su due blocchi di intenso lavoro atletico, con ripetute su medie distanze, intramezzati da esercitazioni tattiche incentrate sullo sviluppo dell’azione d’attacco.

Celiento e Citro hanno evitato le esercitazioni con contrasto integrando con lavoro atletico extra.

Per Alessandro Minelli si attendono i risultati degli accertamenti inclusi nella visita di idoneità necessaria per la ripresa dell’attività sportiva agonistica a seguito di infezione da Covid-19.

Si ricorda che le sedute verranno svolte a porte chiuse in ottemperanza ai protocolli sanitari in vigore che non permettono assembramenti di nessun genere, ne possibilità di autografi o selfie con il gruppo squadra.