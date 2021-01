Riunione di maggioranza in videoconferenza, Iaccarrino rassegna le dimissioni

Finita la riunione di maggioranza online convocata d’urgenza per analizzare quello che è avvenuto la notte di Capodanno. Avendo sparato alcuni colpi a salve dal suo balcone, il video di Leonardo Iaccarrino si è diffuso in rete. Da quello che risulta, i consiglieri hanno chiesto al sindaco Franco Landella che Iaccarrino presenti le sue dimissioni, da notificare ai consiglieri stessi subito dopo per le valutazioni necessarie e avviare, dunque, l’iter previsto dai regolamenti. Secondo voci successive alla videoconferenza, Iaccarrino si sarebbe convinto a dimettersi, notizia confermata.

ANSA. “Spara, spara ancora. C’è un altro colpo”, frame video Iaccarino

Alla convocazione in rete è stato chiamato anche lo stesso presidente del consiglio comunale che ha chiarito la “vicenda familiare”.

“Un presidente di Fi”, riporta l’Ansa nella notizia che lo riguarda, e in effetti il suo caso politico, da dopo le regionali, è al vaglio dei probi viri del partito azzurro ma, al momento, non c’è un responso.