S. Giovanni Rotondo, arrivano ristori speciali per attività città santuario

San Giovanni Rotondo – 3/1/2021 – (il messaggero) Ristori in arrivo per i commercianti. La legge di bilancio, approvata lo scorso 30 dicembre, prevede infatti il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali delle città santuario. Un risultato reso possibile grazie ad un emendamento che ha esteso i finanziamenti a fondo perduto (previsti nel Dl Agosto) alle attività commerciali di alcuni centri storici rimasti in precedenza esclusi come appunto Assisi. Fondamentale e’ stata la sinergia con le altre città santuario (Loreto, Pompei, San Giovanni Rotondo, Pietrelcina, Mercogliano-Montevergine) e l’azione di sensibilizzazione del comitato assisano spontaneo di #noidimenticati e di Confcommercio Assisi. (il messaggero)