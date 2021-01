Soluzioni “minori” ma efficaci per il riscaldamento domestico

Roma, 03 gennaio 2021. La prima cosa che viene alla mente quando si parla di riscaldamento domestico, di solito, sono gli impianti primari: la caldaia, i termosifoni o i sistemi di climatizzazione. La piena libertà di poter intervenire sull’impianto di riscaldamento primario però, sia in termini di gestione sia per quanto riguarda l’eventuale sostituzione, in genere è appannaggio esclusivo dei proprietari di casa.

Chi è in affitto è sottoposto a maggiori restrizioni, inoltre proprio a causa del fatto di vivere in una casa non di proprietà, l’inquilino non si sente motivato a investire grosse cifre per incrementare il rendimento o l’efficienza dell’impianto primario.

Nella maggior parte dei casi questa situazione crea problemi di comfort; in molte abitazioni il riscaldamento funziona al limite infatti, nel senso che il rendimento termico, per diversi motivi, non è ottimale. Per fortuna esistono una vasta gamma di soluzioni “minori” al problema, per così dire, che possono essere adottate dall’inquilino al fine di sopperire ai limiti dell’impianto di riscaldamento.

Anche se questo significa pagare qualcosa in più, il piacere di provare una sensazione perfetta di benessere derivante da una casa ben riscaldata durante le fredde stagioni invernali, vale di certo la spesa, che in ogni caso resta comunque inferiore rispetto a quella necessaria per l’installazione di una caldaia.

Le soluzioni “elettriche”

Non lasciatevi ingannare né spaventare dai ratei di consumo basandovi sulle esperienze passate, in buona parte dei casi i dispositivi di riscaldamento elettrici sono una delle soluzioni migliori infatti, soprattutto quelli di ultima generazione.

In passato le stufe elettriche consumavano molto a causa delle resistenze ma oggi queste sono state sostituite da elementi ceramici che, a parità di potenza assorbita, hanno un rendimento nettamente superiore. L’ulteriore integrazione di sistemi come la convezione termica, che viene sfruttata inserendo delle ventole nella stufa, contribuisce ulteriormente a facilitare la diffusione del calore dell’ambiente e a ridurre i tempi in cui è necessario tenere la stufa accesa.

Una ulteriore variante, molto promettente in termini di consumo elettrico, sono i radiatori a olio; gli elementi ceramici rappresentano sempre il “motore” primario del dispositivo, ma il calore prodotto viene usato per riscaldare un liquido con proprietà termo convettive che incrementa l’efficienza del dispositivo. Le sole limitazioni consistono nell’odore emesso, che per quanto in alcuni modelli sia veramente minimo potrebbe comunque risultare fastidioso alle persone dall’olfatto sensibile, e nel rendimento termico circoscritto, che li rende adatti soltanto agli ambienti piccoli.

I camini e le stufe a bioetanolo

Il bioetanolo è un combustibile prodotto dalla fermentazione di biomasse derivanti da prodotti agricoli ricchi di zucchero, come vinacce, cereali, barbabietole e canna da zucchero, ed è caratterizzato dal fatto di non produrre fumi di combustione ma solo una leggera quantità di anidride carbonica e di umidità.

Proprio per questa ragione le stufe e i camini a bioetanolo possono rappresentare una valida alternativa ai termoventilatori; in commercio se ne trovano di tutti i tipi a seconda delle dimensioni. I modelli più grandi e potenti sono progettati per l’installazione permanente da incasso mentre quelli di medie e piccole dimensioni sono perlopiù portatili, in modo da essere collocati liberamente all’interno dell’abitazione e all’occorrenza spostati da una stanza all’altra.

I vantaggi di stufe e camini a bioetanolo sono quelli di non richiedere il collegamento a un impianto di scarico, quindi niente canna fumaria e relative spese per la pulizia periodica, e men che meno alla corrente; inoltre i costi di gestione sono contenuti visto che il bioetanolo ha un prezzo che può variare dai 2,30 ai 4,60 euro al litro.

Per quanto concerne gli svantaggi, invece, è consigliabile non utilizzarle in ambienti troppo piccoli e privi di un’adeguata ventilazione visto che, seppur in piccole quantità, la combustione del bioetanolo produce anidride carbonica; con i modelli portatili, inoltre, chi vive con bambini o animali domestici deve stare attento affinché questi non urtino accidentalmente la stufa correndo il rischio di rovesciarla.

La stufa a gas

Nella maggior parte dei Paesi appartenenti alla Comunità Europea, ormai, le stufe a gas sono considerate obsolete e anche pericolose; l’Italia è una delle poche nazioni in cui è ancora possibile utilizzare questi apparecchi quindi, perché i potenziali rischi connessi all’uso sono soverchiati dai benefici.

Con una corretta e attenta gestione, infatti, la stufa a gas GPL ha il pregio di offrire un elevato rendimento termico con il minimo della spesa. Le problematiche connesse, invece, sono relative soprattutto alla qualità dell’aria: le stufe a gas riscaldano mediante combustione, quindi producono anidride carbonica e questo obbliga ad aerare spesso i locali dove viene tenuta accesa, al fine di garantire il ricircolo d’aria.