Verso Juve Stabia, Foggia al lavoro

Domenica insolita per i rossoneri di Marco Marchionni, ritrovatisi questa mattina sul manto erboso dello Zaccheria per archiviare le feste e riprendere a sudare in vista del posticipo serale di lunedì prossimo contro la Juve Stabia, valido per la 18^ giornata del campionato di Serie C.

Mattinata interamente dedicata allo svolgimento di test aerobici per i satanelli, divisi in più gruppi; allenamento in palestra invece per i portieri, impegnati in un lavoro basato sulla forza, guidati da mister Carafa.

Domani doppia seduta, divisa tra Zaccheria e campo comunale di Troia.

Area Comunicazione – Calcio Foggia 1920

La gara Foggia-Juve Stabia, valida per la 18^ giornata del campionato di Serie C – girone C, in programma lunedì 11 gennaio allo Stadio Comunale “Pino Zaccheria”, sarà disputata alle ore 21:00 e trasmessa in diretta su RaiSport.

Area Comunicazione – Calcio Foggia 1920