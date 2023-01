Casinò e Turismo: scopriamo le mete con le sale da gioco più belle

Il gioco d’azzardo continua a rappresentare un grande motore per il turismo: sono infatti diversi gli appassionati che scelgono di partire e trascorrere qualche giornata all’insegna del divertimento in una località nota per via dei suoi casino. Parliamo di destinazioni che attraggono principalmente per questo motivo e che sono diventate ormai famosissime nel panorama internazionale. Quali sono però le mete con le sale da gioco più belle in assoluto? Scopriamole insieme.

# Venezia: il casino più antico del mondo

Venezia è sicuramente la meta turistica italiana più affascinante per gli appassionati di gioco d’azzardo. Qui infatti sorge il casino più antico del nostro Paese: una vera e propria istituzione, che vanta una storia antica. Venezia d’altronde è la sede del primo casino aperto in tutto il mondo e anche solo dal punto di vista architettonico la struttura merita una visita perché si può considerare un vero e proprio capolavoro. Il casino di Venezia non delude di certo le aspettative degli appassionati di gioco d’azzardo, che possono trovare sale da gioco ricche di alternative ed ambienti decisamente eleganti. Venezia invece non ha bisogno di grandi presentazioni: si tratta di una meta turistica che vale il viaggio indipendentemente dal casino e che offre numerosi monumenti di interesse da visitare. Non si rischia insomma di annoiarsi e si trova sempre qualcosa di interessante da ammirare o da fare.

# Las Vegas: la capitale del gioco d’azzardo

Un’altra meta turistica sicuramente consigliata agli appassionati di slot machine, roulette, poker e via dicendo è Las Vegas: la capitale del gioco d’azzardo. Certo, un viaggio negli USA potrebbe rivelarsi piuttosto impegnativo per via dei costi e della durata del viaggio, che di certo non si possono sottovalutare. Tuttavia, bisogna riconoscere che Las Vegas è una meta davvero straordinaria, che rimane nel cuore e che è in grado di regalare delle emozioni uniche, al di là dei vari casino che sono tra i migliori al mondo. In questa città tutto è magico e spettacolare: non si rischia di certo di annoiarsi e anzi, ci sono talmente tante cose sorprendenti da vedere che conviene soggiornarvi per diversi giorni.

# Innsbruck: una meta affascinante

Un’altra meta affascinante per gli appassionati di gioco d’azzardo è Innsbruck: città austriaca facilmente raggiungibile dalle regioni del nord Italia e per questo motivo spesso presa d’assalto da chi desidera trascorrere qualche giorno nelle sale da gioco ed approfittarne per visitare qualche museo o punto d’interesse. Il casino di Innsbruck è di medie dimensioni, ma vanta una buona offerta: sono oltre 200 infatti le slot machine, mentre i tavoli con giochi dal vivo sono circa una ventina.

# Ibiza: meta estiva perfetta per i giovani

Una meta estiva perfetta per i giovani in cerca di divertimento e di un casino che sia informale è sicuramente Ibiza. L’isola delle Baleari è rinomata proprio per la movida e per le numerose discoteche, ma in molti non sanno che accoglie anche un casino. Le sue dimensioni sono piuttosto limitate e manca forse quella professionalità che si trova a Venezia ma anche ad Innsbruck, ma l’ambiente informale è spesso gradito ai più giovani. (nota stampa).