Dall’ASE al Gal. Comune Manfredonia approva razionalizzazione partecipazioni societarie (ELENCO E BILANCI)

StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 03 gennaio 2023., il Consiglio comunale di Manfredonia ha deliberato di approvare, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Manfredonia alla data del 31/12/2021, come risultante dal prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

E’ stato deliberato di approvare, in particolare, tutte le misure e le azioni in essa indicate, con riferimento a ciascuna società partecipata; di procedere conseguentemente al mantenimento della partecipazione in ASE Spa e del Gruppo di Azione Locale Daunofatino srl, che ai sensi del D.lgs. 175/20216 non è soggetto ad obbligo di razionalizzazione.

