Droga, contrabbando tra Manfredonia e Rovigo: riduzione pene e conferme

STATOQUOTIDIANO.IT, 04 gennaio 2023. Riduzione delle pene in Appello per parte dei 10 imputati interessati, lo scorso 13 aprile 2021, dall’esecuzione di un’ordinanza applicativa di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale – Ufficio GIP di Foggia, perchè ritenuti responsabili a vario titolo, dei reati di contrabbando di alcool e Tabacchi Lavorati Esteri, detenzione e commercio di sostanze stupefacenti.

L’OPERAZIONE

Come anticipato, dopo la discussione lo scorso 7 dicembre 2022 degli appelli presso la I sezione penale della Corte d’Appello a Bari, il 19 dicembre scorso c’è stata la lettura della sentenza.

All’esito dell’udienza del 19 dicembre 2022, la Corte d’Appello di Bari, Prima sezione penale, in riforma della sentenza emessa il 25 ottobre 2021 dal Gip del Tribunale di Foggia, ha così provveduto:

– per Spina Diego, nato il 06.03.1978 a Milano, preso atto della rinuncia parziale ai motivi di appello, computate le già riconosciute attenuanti generiche, è stata ridotta la pena in quella concordata di anni 1 e mesi 4 di reclusione (in primo grado: pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione; l’uomo è stato difeso d’ufficio dall’avvocato Maurizio Rosario D’Andrea);

– per Matera Giuseppe, nato il 02.07.1967 a Foggia,preso atto della rinuncia parziale ai motivi di appello, computate le già riconosciute attenuanti generiche, la pena è stata ridotta in quella concordata di anni 1 e mesi 4 di reclusione (in primo grado la pena era stata di anni 1 e mesi 8 di reclusione, dopo rito abbreviato; l’uomo è stato difeso dall’avvocato Rosario Marino del foro di Foggia);

– per De Palma Adriano, nato il 02.11.1958 a San Severo, preso atto della rinuncia parziale ai motivi di appello, è stato ordinato che la pena rimanga sospesa alle condizioni e nei termini di legge subordinatamente (…) alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per il periodo di anni 1 (in primo grado era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; l’uomo è stato difeso dall’avvocato Ciro Nardelli del foro di Foggia).

– per Infante Antonio, nato a Foggia il 07.05.1957, residente a San Severo, difeso dall’avvocato Ettore Censano del foro di Foggia, preso atto della rinuncia parziale ai motivi di appello, è stata ridotta la pena in quella concordata di anni 1 e mesi 6 di reclusione (in primo grado era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione, 120mila euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; (dopo rito abbreviato)

– per Giaimé Salvatore, nato il 25.09.1987 a Napoli, preso atto della rinuncia parziale ai motivi di appello, è stata ridotta la pena in quella concordata di anni 1 e mesi 6 di reclusione (in primo grado era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione, euro 120mila euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali (dopo rito abbreviato), difeso dall’avvocato Luigi Bonetti del foro di Napoli

– per De Palma Claudio, nato a San Severo il 09.02.1963, ivi residente, difeso dall’avvocato Renato Ravallese del Foro di Foggia, riconosciuto il vincolo della continuazione esterna tra il capo 2 e i fatti giudicati con sentenza n.376/20 di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Foggia, divenuta irrevocabile il 12.03.21, ritenuto più grave il reato di cui al capo 2) del presente processo, è stata rideterminata la pena complessiva in anni 6 di reclusione e 26mila euro di multa, computando a titolo di aumento per la continuazione esterna la pena di anni 1 mesi 6 di reclusione ed 5.000 euro di multa (in primo grado era stato condannato alla pena di 4 anni e mesi 6 di reclusione, 21mila euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; (dopo rito abbreviato).

Per il resto, la Corte d’Appello di Bari ha confermato le pene di primo grado stabilite per Battaglino Alfredo, nato a San Severo il 02.11.1967 (condannato in primo grado alla pena di anni 3 mesi 8 di reclusione, 20mila euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali (difeso dall’avvocato Renato Ravallese del foro di Foggia); per Levante Oronzo, nato il 12.04.1952 a Squinzano (Lecce) (condannato in primo grado alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione, 3600 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali (difeso dagli avvocati Maurizio Rosario D’Andrea, in sostituzione Nardelli Ciro, Avv. Paolo Spalluto); per Fusco Andrea, nato a San Giovanni Rotondo il 12.04.1985, residente a Manfredonia, difeso dall’avvocato Francesco Le Noci del Foro di Foggia (condannato in primo grado alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, 12mila euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali); per Fusco Antonio, nato a San Giovanni Rotondo il 30.03.1976, residente a Manfredonia, difeso dall’avvocato Matteo Murgo del Foro di Bologna (condannato in primo grado alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, euro 12mila di multa, oltre al pagamento delle spese processuali).

In primo grado erano stati inoltre condannati: Antonella Lombardi, nata il 10.05.1971 a Foggia, alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione, euro 48.889 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali (dopo il rito abbreviato, concesso inoltre il beneficio della sospensione condizionale della pena);

L’OPERAZIONE

L’OPERAZIONE. L’operazione era stata eseguita dai militari del Comando Provinciale di Foggia, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, col supporto dell’elicottero della Sezione Aerea di Bari.

L’operazione ha costituito l’epilogo di complesse e prolungate indagini di P.G. della Compagnia di Manfredonia, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, relative a un consolidato contrabbando di alcool in più province pugliesi, di sigarette di provenienza napoletana per la rivendita nella provincia di Foggia nonché di un significativo commercio illecito di sostanze stupefacenti, perlopiù cocaina, che dall’Alto Tavoliere approdava a Manfredonia.

DETTAGLI INDAGINE. L’indagine di polizia giudiziaria, avviata nel mese di settembre 2019 e conclusa dopo un anno, aveva portato all’arresto in flagranza di reato di 5 soggetti; la denuncia a piede libero di 15 soggetti; il sequestro di 81.540 litri circa di alcool di contrabbando da destinare ad uso alimentare; l’accertamento di circa 800.000,00 euro di imposta (accisa) sottratta alle casse dello Stato; il sequestro di 3 opifici attrezzati per la distillazione, decolorazione, imbottigliamento ed etichettatura di alcool di contrabbando da destinare al mercato alimentare, più di 5.000 tra fascette dei monopoli di Stato contraffatte ed etichette clonate, mezzi ed attrezzatura utile alla lavorazione e trasformazione del prodotto alcolico; il sequestro di 660,00 grammi circa di sostanza stupefacente, in prevalenza “Cocaina”; il sequestro di 95,00 Kg. circa di Tabacchi Lavorati Esteri di contrabbando; il rinvenimento e sequestro di 1 pistola con relativo munizionamento (7 colpi), sottratta nel 2018 ad una guardia giurata; il sequestro di 58 carte di credito prepagate di provenienza furtiva.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it