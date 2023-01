MANFREDONIA (FOGGIA), 03/01/2023 – La giovane promessa della vela nazionale e internazionale, appena maggiorenne Rocco Guerra, di origini garganiche con padre ischitellano e madre manfredoniana, continua a gareggiare per mare e nel virtuale facendoci sognare traguardi inaspettati, affrontan do sfide sempre più impegnative con la determinazione e l’ostinazione che l’hanno sempre contraddistinto.



Lo abbiamo raggiunto telefonicamente e con molta disinvoltura ci parla dei suoi recenti successi. “La vela è sempre stata parte integrante di me. Frequento questo sport sin da 8 anni praticando tutte le discipline compresa la vela virtuale, e ho ereditato questa passione dalla mia famiglia di armatori e capitani della marina militare. Fino alla pandemia praticavo esclusivamente la vela “reale”, successivamente per gioco ho intrapreso l’e–

sailing, disciplina riconosciuta dal CONI dal 2020, riscuotendo da subito ottimi risultati, ma ammetto è in mare che sono nel mio elemento.



Vi Illustro il mio palmarès 2022:

Vela Reale

● Vice Campione Regionale 420

● 1° al Campionato mondiale Maxi Yacht categoria Mini

Maxi 4

● 1° al Campionato Italiano Assoluto Platu 25

● 4° Campionato Italiano Altura categoria Crociera Regata

E–sailing

● 2° al Campionato Italiano Assoluto di Flotta

● Campione italiano di Match Race

● 4° al Mondiale a squadre con i colori della nazionale

italiana

● 31° Mondiali Open

● Vincitore della Ranking List Nazionale 2022

● Vincitore trofeo Mille per una vela 2022

Non dimentichiamo che parliamo del vincitore per 2 volte consecutive del Campionato Italiano di Flotta 2020/21 nonché vincitore dell’e–American’s cup 2020 che lo ha qualificato alla Finale Mondiale, conquistando un brillante 9°posto. L’atleta garganico ci saluta invitandoci al prossimo grande evento del 2023: “Non mancate all’Europeo di Maxi Yacht che si svolgerà a Sorrento a maggio 2023″.