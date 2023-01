La Salandra: “Importante intervento per la tangenziale Ovest di Foggia”

Foggia, 3 gennaio 2023 – Attraverso una nota informativa, il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti ha reso nota la concretizzazione di un importante intervento di recupero funzionale della tangenziale Ovest di Foggia, inserito nella seduta del CIPESS (il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) dello scorso 27 dicembre, che ha approvato una serie di provvedimenti in materia di infrastrutture, coesione territoriale, attività produttive e altro, che consentiranno di avviare investimenti significativi per i territori.

“Ringrazio personalmente il Vice Ministro Galeazzo Bignami, vicino al nostro territorio, per questa accelerazione di un’opera strategica per la viabilità della Capitanata”, commenta l’On. Giandonato La Salandra.

Per la tangenziale Ovest è stato già predisposto il progetto esecutivo e sta per essere pubblicata la gara per la realizzazione di questa infrastruttura decisiva e cruciale. L’esecuzione è affidata al Commissario Straordinario di Governo, Ing. Vincenzo Marzi.

Si tratta della Statale 673ex Statale 16, Lotto 3 e nello specifico dell’innesto primo lotto Foggia – Cerignolaal km 16+540, per un importo di 48.204.570 euro, di cui 19.214.570 sono stati coperti mediante le risorse stanziate a favore di Anas con la Legge di Bilancio 2022.