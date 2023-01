Lavori infiniti SP101, Masserie Santagatesi: “Grave disagio per i Monti Dauni”

StatoQuotidiano.it, Sant’Agata di Puglia (Fg), 3 gennaio 2023 – “Un grande disagio sentito da tutta la popolazione dei Monti Dauni”.

Iniziano così le dichiarazioni per StatoQuotidiano del noto gruppo ‘Masserie Santagatesi”, in riferimento alla situazione dei lavori interminabili sulla SP 101.

“Ormai sono 4 mesi e mezzo che abbiamo un gravissimo disagio, neanche il casello dell’autostrada è facilmente raggiungibile. Non passano neanche i pullman ovviamente e gli agricoltori partono per il viaggio della speranza per raggiungere I propri campi…quando si dovrà trebbiare sarà una ‘tragedia greca’, con rischio anche per gli automobilisti che percorrono altre strade”.

“Questo disagio è sentito da tutta la popolazione dei Monti Dauni…oltre che di Candela, Rocchetta e altre zone…”

I disagi sulla SP 101 ormai continuano da 4 mesi e mezzo, gli agricoltori e non solo, chiedono risposte celeri e concrete.

Il Comitato ‘Masserie Santagatesi’ sottolinea a StatoQuotidiano che malgrado una missiva indirizzata alla Provincia, non si sia avuto alcun riscontro finora.

La SP 101 sarebbe stata chiusa al traffico da fine agosto, i tempi massimi previsti erano di 240 giorni.

Il disagio per tutta la popolazione dei Monti Dauni è notevole, davvero insopportabile per gli agricoltori, in quanto per raggiungere i terreni posti al di là del Ponte di ferro, con i trattori impiegano oltre 2 ore all’andata e due al ritorno.

Praticamente andrebbe persa mezza giornata di lavoro oltre al costo notevole del gasolio. Il problema principale sarebbe che i lavori risultano fermi e anzi hanno sempre proceduto a ‘singhiozzi’.

“Una vergogna lasciare i Monti Dauni isolati e causare un gravissimo disagio agli agricoltori senza il benché minimo interesse e sollecito da parte delle istituzioni per il ripristino della viabilità. Quanti anni ancora la SP 101 sarà lasciata interrotta e la popolazione dei Monti Dauni isolati? E quando si trebbierà a giugno, le metitrebbie dovranno affrontare il viaggio della speranza? Se questa è l ‘attenzione per la Capitanata agricola stiamo messi bene!”, conclude il Comitato ‘Masserie Santagatesi’.

Si riporta di seguito la missiva in forma integrale del Comitato ‘Masserie Santagatesi’, inviata al Presidente della Provincia Nicola Gatta:

Oggetto: Lavori di sistemazione SP 119 nel tratto Palazzo D’Ascoli- Bastia

Lavori urgenti di sistemazione e ripristino viabilità sul Ponte ubicato sulla SP 101.

Scrivo in nome e per conto del Comitato ” Masserie santagatesi”, per significarVi quanto segue:

Molti componenti del Comitato “masserie santagatesi” hanno riscontrato numerose buche sul manto stradale della SP 119, di grandi dimensioni, che costituiscono un grave pericolo per gli utenti ed un notevole disagio nella transitabilità , con rischio di danni agli autoveicoli e lesioni per le persone.

Infine, in alcuni tratti , alcuni utenti hanno evidenziato l’assenza di strisce bianche sul manto stradale della SP 119 che, soprattutto nelle ore prive di luce e con la nebbia, rendono molto difficoltosa la viabilità della predetta strada.

Gli agricoltori tutti chiedono il rispristino , con celerità, della viabilità sulla strada

Provinciale 101, costituendo non solo un punto nevralgico per accedere al casello autostradale ma soprattutto un passaggio necessario per accedere ai propri terreni con mezzi agricoli per effettuare le lavorazioni necessarie.

Si rappresenta il notevole disagio subito dagli agricoltori nel non poter utilizzare la SP 101 per la semina, dovendo, all’uopo, utilizzare un percorso di circa 30 chilometri in più che, con i mezzi agricoli , significa impiegare almeno altre tre ore in più nel percorso autostradale, ma soprattutto un passaggio necessario per accedere ai propri terreni con mezzi agricoli per effettuare le lavorazioni necessarie.

Il Ponte di Ferro è un punto di snodo essenziale per la popolazione di molti paesi dei Monti Dauni ( Accadia, Sant’Agata di Puglia, Deliceto ed altri) che devono raggiungere l’autostrada o i paesi dei Cinque Reali Siti e la Basilicata, pertanto la sua chiusura momentanea causerà non pochi disagi a tutta la popolazione ivi residente.

Il disagio maggiore sarà subito dagli agricoltori dei molti paesi dei Monti Dauni, Candela e Rocchetta Sant Antonio comprese, che utilizzano il Ponte di Ferro come passaggio unico e necessario per la coltivazione dei propri terreni ubicati, a seconda della residenza, al di là del Ponte.

La chiusura minima ( ma potrà sicuramente essere prorogata) della SP 101 ove è ubicato il Ponte di Ferro è prevista in 240 giorni e costituisce un danno economico abnorme per gli agricoltori che si vedranno costretti a coltivare i propri terreni con aggravio di spese e di tempo, dovuto ad un percorso alternativo lungo la SP 119 per poi proseguire per altre deviazioni.

Gli agricoltori prospettano, sin da ora, il gravissimo pregiudizio e disagio che ne subirebbero nel caso in cui il Ponte e la viabilità sulla SP101 non venisse ripristinata per la prossima campagna di trebbiatura e pertanto per giugno 2023.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, per evitare danni alla popolazione tutta ed in particolare agli agricoltori , il Comitato “Masserie santagatesi”

CHIEDE

Alla S.V. ill.ma

Di voler provvedere ai lavori di sistemazione della SP 119 nel tratto Sant’Agata di

Puglia (FG) Contrada Bastia – Palazzo D’Ascoli;

Di voler ripristinare, con celerità , la viabilità sulla SP 101, con la realizzazione del

Ponte, evitando , in tal modo, ingenti danni economici alle numerose aziende agricole dei Monti Dauni interessate al passaggioea tutti i cittadini interessati a raggiungere il casello autostradale , i paesi dei Cingue Reali Siti e la Basilicata.

Di voler realizzare i predetti lavori nel minor tempo possibile, considerato che il passaggio sul Ponte ubicato sulla S.P. 101 costituisce uno snodo di vitale importanza per tutta la popolazione del comprensorio dei Monti Dauni.

Fiduciosi, restiamo in attesa di un Vostro riscontro alla presente

Distinti saluti.

Sant’Agata di Puglia, li 16/12/2022

Avv. Antonietta Russo