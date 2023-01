Luna Dragonieri, l’ultima solista dei Matia Bazar che viene dalla Puglia

StatoDonna, 3 gennaio 2022. L’abbiamo vista la notte di Capodanno nel programma di Amadeus ‘L’anno che verrà’. Luna Dragonieri, la cantante dei Matia Bazar che ha preso il posto di Silvia Mezzanotte, si è esibita in un medley di alcune celebri canzoni del gruppo, “Ti sento”, “Vacanze Romane”, con una vocalità che ricorda quella di Antonella Ruggiero.

Barese, classe 1980, è stata scoperta da Fabio Perversi, tastierista della band da oltre 25 anni, sui 50 di attività del gruppo, in un concorso in Puglia, a Bitonto, nel 2013. Comincia molto presto a cantare, nel suo repertorio ci sono anche le canzoni dei Matia Bazar. In una puntata di “Oggi è un altro giorno” dello scorso anno, si vede Silvia (Luna è il suo nome d’arte) Dragonieri che, adolescente, in una sfilata in Salento canta “Vacanze romane”. “Sono cresciuta con le loro canzoni”.

Guarda il link www.youtube.com/

Varie sono state le soliste del gruppo, dopo Antonella Ruggiero, si sono susseguite Laura Valente, Silvia Mezzanotte, Roberta Faccani, di nuovo Silvia Mezzanotte e, infine, Luna Dragonieri.

In un’intervista a “Leggo” Perversi ha parlato della voce straordinaria di Luna, “l’unica delle nostre cantanti che riesce ad eseguire i brani nella stessa tonalità di Antonella Ruggiero”. L’anno scorso è uscito il singolo “Non finisce qui”, un testo scritto da Giancarlo Golzi, ritrovato da Fabio Perversi (tastierista della band da oltre 25 anni) e musicato da Piero Cassano che ha inaugurato il nuovo corso del gruppo.

Il gruppo è stato ricostruito proprio da Perversi con Piercarlo “Lallo” Tanzi alla batteria, Gino Zandonà alle chitarre, Silvio Melloni al basso, Fabio Perversi alle tastiere e Luna Dragonieri, solista. Per ben 12 volte sul palco di Sanremo, hanno vinto il primo premio nel 1978 e nel 2002.