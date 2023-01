Meteo Puglia, in arrivo i giorni più freddi e nevosi di gennaio: ecco quando

FOGGIA, 03/01/2023 – Mentre ci avviamo velocemente alla conclusione di questa parentesi di vacanze e relax certo non per tutti ma per la maggior parte di noi, all’orizzonte cominciano a scorgersi scenari invernali (finalmente).

Tutti se lo augurano perchè se dovesse continuare così ancora per un bel pò la “natura” già pesantemente provata da queste anomalie climatiche, comincierebbe a tirare fuori scenari inusuali come generare dei frutti in pieno inverno come è successo in alcune campagne del sudest–barese. Tutto ciò tra l’altro metterebbe a serio rischio questi alberi da frutto in quanto eventuali gelate successive farebbero dei danni irreparabili.

La speranza è tra l’altro che possa piovere ed anche abbondantemente visto che per le nostre zone i mesi autunnali ma anche dicembre, gennaio e febbraio sono stati quelli che apportavano le maggiori precipitazioni annuali, precipitazioni che serviranno per affrontare il semestre caldo il quale tendenzialmente è più secco, governato dapprima dall’anticiclone delle Azzorre fino a qualche decennio fa, ora dal caldo e coriaceo anticiclone Afromediterraneo.

Per il momento non si intravedono piogge importanti all’orizzonte, piogge che dovrebbero comunque arrivare, anche se non intense dalla prossima settimana. Saranno comunque fenomeni molto circoscritti, deboli e di breve durata i quali non gioveranno in alcun modo la critica situazione di approvvigionamento idrico di questo periodo.

Ma vediamo quali sono queste tendenze che i modelli matematici a media-lunga gittata ci stanno proponendo. La figura sotto mostra il cedimento dell’alta pressione africana sull’Europa centrale e l’avanzamento di una saccatura di origine polare che andrebbe a posizionarsi tra la Francia e l’Italia settentrionale, saccatura che sì richiamerebbe specie sulle nostre regioni meridionali, temporaneamente, aria più mite dal nord Africa ma successivamente con lo spostamento verso levante di tutta la struttura, questa saccatura artica convoglierebbe su tutta la Penisola aria polare-artica abbastanza fredda (come sarebbe normale in questo periodo) da far nevicare anche sulle coste dapprima Liguri e nelle pianure del Piemonte e Lombardia e successivamente sull’Emilia Romagna e regioni adriatiche compresa la Puglia centro–settentrionale.

Saccatura di aria artica prevista per gli ultimi giorni della seconda decade di gennaio. Successivamente questa saccatura potrebbe traslare verso sudest andando ad interessare anche la nostra regione con il suo carico di freddo e di neve a quote basse

Nell’immagine si nota chiaramente la diminuzione dell’arrivo delle basse pressioni dall’oceano che verrebbero relegate più ad ovest rispetto alle condizioni attuali mentre l’alta pressione africana se ne andrebbe a casa sua. Si nota anche la formazione della ormai latitante figura alto-pressoria delle Azzorre che andrebbe a posizionarsi con i suoi massimi a largo della Spagna, alta pressione che nei giorni successivi tenterà di invadere la Gran Bretagna e fin sulla Scandinavia consentendo all’aria polare di scendere di latitudine.

Come detto nella didascalia in alto questa saccatura prenderebbe piede sull’Europa dopo il 16 gennaio e con il suo movimento verso est o sudest andrebbe poi a convogliare aria più fredda ovunque mettendo fine a questa lunghissima parentesi autunnale o primaverile che ci ha interessato a più riprese dalla prima decade di dicembre dello scorso anno.

Vista la veloce evoluzione che queste depressioni subiranno e la presenza ancora di sacche di aria sufficientemente mite, sarà come un improvviso capitombolo per la maggior parte di noi, catapultati dalla sensazione di vivere delle giornate di fine aprile a uno sconquasso gelido con neve e temperature in qualche caso al di sotto dello zero specie in alta collina e montagna dove attualmente si fatica a scendere sotto i 5°C. Fonte: meteopuglia