Mondadori Point a Cerignola, il sogno di Laura Catucci si avvera

StatoDonna, 3 gennaio 2022. Verrà inaugurato domani sera il Mondadori Point a Cerignola, titolare Laura Catucci, che con i libri ha familiarità da alcuni anni. Educatrice in una scuola professionale, 42 anni, ha lavorato alla fine degli anni 2000 alla libreria Gulliver, che poi ha chiuso l’attività. “Ma quel fuocherello in me non si è mai spento”, dice a StatoDonna, quindi sei anni fa, con una sua amica, ha fondato un’associazione che girava vari quartieri di Cerignola con una valigia per proporre libri, iniziativa fermata dal Covid.

La scintilla che l’ha fatta ripartire è racchiusa in un libro: “I fantastici libri volanti di Mr. Morris Lessmore, mi ha dato veramente la spinta ad aprire una libreria, un sogno, per me. Mi auguro che possa essere sostenuta, è un’attività commerciale come un’altra che dà a tutti una bella occasione per crescere, una novità. Sono molto curiosa, di natura, e sono contenta di poter conoscere anche nuove persone in questo modo”. Consigli durante la fase di partenza? “Da Piero (Gualano, ndr) che ha un franchising a Foggia, lui ha confermato le mie scelte dopo avermi seguito nella fase di partenza”.

L’associazione “OltreBabele” – dal 2010 sottolineava l’assenza di librerie in un paese di 60mila abitanti e, con la Fiera del Libro, ha dato un deciso impulso alla nascita di iniziative e attività culturali- nel complimentarsi con Laura Catucci scrive sui social: “Grazie a chi ha il coraggio di rimboccarsi le maniche, a chi è pronto ad affrontare nuove sfide per il bene del proprio territorio. Grazie a Laura Catucci, per questa nuova meravigliosa opportunità che offrirà a tutta la comunità: domani 4 gennaio alle ore 19:30 verrà inaugurato il Mondadori Point Cerignola. Il nuovo anno non poteva cominciare in modo migliore. Non vediamo l’ora di progettare tante iniziative insieme. Festeggiamo tutti l’apertura di questo nuovo spazio culturale e, ancor di più, impegniamoci a mantenerlo vivo. Frequentiamolo, sosteniamolo, leggiamo e doniamo libri. Diffondiamo l’amore per la cultura”.