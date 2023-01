Morto Ken Block, incidente in motoslitta per il re dei traversi

(Gazzetta dello Sport), 3 GENNAIO 2023 – Ken Block è morto all’età di 55 anni per le conseguenze di un incidente in motoslitta avvenuto il 2 gennaio nella contea di Wasatch, Utah, negli Stati Uniti.

Lascia la moglie e tre figli. Stando alle prime ricostruzioni fornite dalle autorità locali, attorno alle 14 di lunedì 2 gennaio la motoslitta guidata da Ken Block si è impuntata mentre affrontava un pendio ripido, ribaltandosi sopra il pilota californiano che in quel momento sembra si trovasse solo. La sua morte è stata poi confermata in una dichiarazione postata sui social media di Hoonigan Industries, la sua creatura più recente, che recita: “Con profondo rammarico confermiamo che Ken Block è deceduto oggi in un incidente con la motoslitta. Ken era un visionario, un pioniere e un’icona. E soprattutto un padre e un marito. Ci mancherà moltissimo. Vi preghiamo di rispettare la privacy della famiglia in questo momento di lutto”.

DAI RALLY ALLE GYMKHANA – Una vita vissuta al massimo dell’adrenalina, in omaggio alla sua filosofia “Go fast and risk every Thang”. Dai successi nei rally al mito creato con i video della serie Gymkhana del 2008, capace di creare un format hollywoodiano al ruolo di pilota. Dai drift al volante di una Subaru Impreza fino alle evoluzioni più recenti viste sulle serie Climbkhana e Electrikhana, sempre su mezzi elaboratissimi guidati con una abilità fuori dal comune.

Articolo di Alessandro Pinto (Gazzetta dello Sport)