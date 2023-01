Striscia la Notizia, Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio al timone: arriva l’appello di un telespettatore

(il mattino), 3 GENNAIO 2023 – Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti si confermano la coppia più amata di Striscia la notizia.

Lo conferma l’appello di un telespettatore che, che con una lettera inviata a La posta di Alessandro Cecchi Paone sul settimanale Nuovo, chiede la storica coppia del Tg satirico rimanga sempre salda alla conduzione. «Fosse per me lascerei Ezio ed Enzo tutto l’anno alternandoli, al massimo, con la Hunziker e Scotti», scrive il signor Paolo da Torino.

Ezio e Iacchetti sono tornati dietro la scrivania di Striscia anche se qualche tempo fa, Enzo è apparso solo in videocollegamento. In molti si sono chiesti il motivo, poi svelato: il comico non era alla solita postazione di conduzione a causa di un’indisposizione momentanea, probabilmente un po’ di influenza. Già un paio di settimane prima Iacchetti si era assentato per qualche giorno ed è stato sostituito da Enrico Beruschi.

Il racconto della depressione

Nei giorni scorsi è uscita un’intervista su La Ragione in cui Iacchetti ha parlato, tra le altre cose, della morte e della depressione. Non la teme per sé ma per quella dei suoi cari; più che altro ha paura della sofferenza e probabilmente il tempo che avanza lo costringe suo malgrado a fare delle analisi. «Prima della pandemia vivevo a pieno ritmo, non mi sembrava di avere 67 anni. Adesso invece mi sembra di avere molti più anni di quelli che ho. Vivo in solitudine e amo il silenzio. Strano, io che ho amato tanto la musica ultimamente non riesco ad ascoltarla, eppure la musica mi ha dato tanto. Forse troppo» ci confida. «Che sia forse depressione? L’ho sempre avuta. Anche da bambino ero vivace ma non parlavo, il palco per me è stato terapeutico. Tutti noi portiamo una croce, la mia è questo carattere», ammette.