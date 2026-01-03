50° anniversario sacerdotale di Mons. Stefano Sarcina

La comunità parrocchiale di Trinitapoli si prepara a vivere una giornata di grande gioia e gratitudine in occasione del 50° anniversario di ordinazione sacerdotale di Mons. Stefano Sarcina, figlio amato di questa terra e guida pastorale generosa e fedele.

Il motto che accompagna questo importante traguardo, tratto dal Salmo 16, racchiude il senso profondo di una vita interamente donata al Signore:

«Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita» (Sal 16,5).

Mons. Stefano Sarcina è nato a Trinitapoli il 19 maggio 1949 ed è stato ordinato sacerdote il 3 gennaio 1976. Da allora ha servito con dedizione il Popolo di Dio, svolgendo il suo ministero con passione pastorale, attenzione ai più piccoli, ai giovani e alle famiglie, e con un profondo amore per la Chiesa.

Il programma della giornata:

Le celebrazioni avranno luogo sabato 3 gennaio 2026 presso la Parrocchia Santuario Santo Stefano Protomartire.

Ore 18.30 – Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo

Ore 19.30 – Spettacolo e momento di festa animato dai gruppi della catechesi

Ore 21.00 – Festa comunitaria presso il Centro Parrocchiale “Santo Stefano” (via Giorgio La Pira, 1)

Sarà un’occasione preziosa per rendere grazie al Signore per il dono del sacerdozio di Mons. Stefano e per testimoniare, come comunità, affetto, stima e riconoscenza per il cammino condiviso in questi cinquant’anni.

Con cuore riconoscente eleviamo la nostra preghiera affinché il Signore continui a illuminare il suo cammino e a benedire la sua opera di servizio.

Auguri, Don Stefano!

A cura di Michele Mininni.