San Severo. «A San Giovanni Rotondo parlano tutti come parlo io ai figli. “Oh, Pasquali!”. Così mi chiamano quando torno. Io sono San Severo, io sono Foggia».

Basta questa frase per capire che quella andata in scena ieri sera al Teatro Comunale Giuseppe Verdi non è stata una semplice cerimonia, ma un vero e proprio atto d’amore reciproco tra San Severo e Lino Banfi, all’anagrafe Pasquale Zagaria, cui è stata conferita la cittadinanza onoraria.

Davanti a un teatro gremito e partecipe, l’attore ha aperto il suo intervento con un lungo monologo improvvisato, fedele al suo stile: surreale, popolare, profondamente umano. «Io sono di questi paesi qui, quelli dove hanno fatto pure la gigantografia mia», ha raccontato, citando con affetto la Capitanata e i centri del Tavoliere, da San Severo a Stornarella, mescolando ricordi reali e invenzioni comiche.

Tra i passaggi più esilaranti, Banfi ha rievocato uno dei suoi racconti più noti, quello dei due frati cappuccini morti in un incidente: «Prendono la strada, arriva un tir, siamo morti due minuti fa… siamo ancora caldi. Arriviamo da San Pietro e lui dice: “State buoni, state calmi”». E poi l’immancabile dialogo immaginario con il cielo: «Io parlo col Padre Eterno, non vi preoccupate. Pietro, che c’è? “Padre Eterno, ci sono due cappuccini cardi-cardi qui ordinati”». Un racconto che ha scatenato risate continue, fino alla battuta finale: «Comincia a ridere pure il Papa».

Un’umorismo istintivo, mai volgare, che ha fatto la storia della comicità italiana e che Banfi continua a portare in scena anche oggi. «A novant’anni ho più richieste di lavoro di quando ne avevo cinquanta», ha detto sorridendo, tra gli applausi del pubblico.

Durante la serata, l’attore ha più volte sottolineato il suo legame con la Puglia e con San Severo, ricordando come il suo modo di parlare, di raccontare e di ridere affondi le radici proprio in questa terra. «Quello che sono, lo devo a questi posti. Me li porto nella voce», ha spiegato.

Non è mancato il riferimento ai suoi personaggi più amati, primo fra tutti Oronzo Canà, protagonista del film cult L’allenatore nel pallone (1984), simbolo di una comicità popolare capace di attraversare generazioni senza perdere forza.

La motivazione ufficiale del conferimento ha evidenziato non solo la straordinaria carriera artistica di Banfi, ma anche il suo ruolo di ambasciatore dei valori culturali e umani della Puglia, raccontata con ironia, semplicità e verità in tutta Italia. Tra risate, ricordi e momenti di autentica emozione, San Severo ha così celebrato uno dei suoi figli più illustri. Un riconoscimento che va oltre la fama e che suggella un legame profondo, fatto di lingua, memoria e appartenenza.