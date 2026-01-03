Edizione n° 5934

3 Gennaio 2026

Auto più vendute in Italia nel 2025: Fiat Panda domina, crescono ibride ed elettriche

AUTO PANDA Auto più vendute in Italia nel 2025: Fiat Panda domina, crescono ibride ed elettriche

Il mercato auto italiano nel 2025 ha chiuso con 1.525.722 immatricolazioni, in lieve calo rispetto al 2024 (-2,1%)

Auto più vendute in Italia nel 2025: Fiat Panda domina, crescono ibride ed elettriche

Fiat Panda - Fonte Immagine: autoscout24.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Gennaio 2026
Economia // Primo piano //

Il mercato auto italiano nel 2025 ha chiuso con 1.525.722 immatricolazioni, in lieve calo rispetto al 2024 (-2,1%) e ancora oltre il 20% sotto i livelli pre-pandemia. Solo a dicembre si è registrata una ripresa mensile (+2,2%) con 108.075 vetture vendute, segnale incoraggiante ma insufficiente a invertire la tendenza annuale.

La Fiat Panda ha mantenuto il primato di auto più venduta con 102.485 unità, seguita da Dacia Sandero (49.445) e Jeep Avenger (48.376). Tra le city car e i SUV compatti, hanno spiccato Citroen C3, Toyota Yaris Cross e Volkswagen T-Roc, mentre nuovi modelli come MG ZS e BYD Seal U hanno riscosso crescente interesse.

Alimentazioni e incentivi
Gli incentivi hanno spinto le auto elettriche e ibride: le BEV hanno raggiunto il 6,2% di quota annuale, mentre le PHEV il 6,5%, con punte a dicembre rispettivamente dell’11% e 9,3%. Le ibride tradizionali dominano il mercato con il 44,4% di quota, divise tra full hybrid (13%) e mild hybrid (31,4%). Le auto a benzina hanno chiuso l’anno al 24,3%, in forte calo, e le diesel al 9,4%. Il GPL mantiene una quota stabile intorno al 9%.

Classifica delle più vendute a dicembre 2025

  • Fiat Panda: 7.445 unità
  • Dacia Sandero: 2.856
  • Toyota Yaris Cross: 2.706
  • Jeep Avenger: 2.670
  • Volkswagen T-Roc: 2.396

Altri modelli come Toyota Aygo X, Leapmotor T03 e Renault Clio hanno superato le 1.900 immatricolazioni.

Mercato annuale per alimentazione

  • Ibride: Fiat Panda 102.430, Toyota Yaris Cross 37.386, Jeep Avenger 25.059
  • Benzina: Citroen C3 31.597, Toyota Aygo X 23.412, Volkswagen T-Cross 21.824
  • Diesel: Volkswagen Tiguan 12.428, Mercedes GLA 9.574, Volkswagen T-Roc 8.677
  • GPL: Dacia Sandero 43.730, Dacia Duster 25.740, Renault Captur 15.768
  • Elettriche: Tesla Model 3 7.114, Leapmotor T03 6.242, Tesla Model Y 5.676
  • Ibride plug-in: BYD Seal U 14.488, Toyota C-HR 7.592, BMW X1 6.254

Mercato dell’usato
Il settore auto usate ha registrato oltre 5,7 milioni di passaggi, con un incremento del 4,05%. Fiat resta il marchio più scambiato, seguita da Volkswagen, Audi e BMW. Crescono i brand emergenti come MG, Tesla e BYD, mentre alcuni marchi storici come Lancia, Smart e Volvo hanno subito cali.

In sintesi, il 2025 conferma la leadership della Fiat Panda, la crescita costante delle ibrido ed elettriche grazie agli incentivi e un mercato dell’usato in solida espansione, ma resta la sfida della ripresa completa rispetto ai livelli pre-pandemia.

Lo riporta it.motor1.com.

