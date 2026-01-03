Biomasse spiaggiate 2025, il Comune contabilizza cauzioni per 11mila euro

È una determina di natura contabile-amministrativa, legata alla gestione della stagione balneare, quella adottata dal Comune di Manfredonia a fine anno. Con determinazione dirigenziale n. 2662 del 31 dicembre 2025, il Settore VI “Urbanistica e Sviluppo sostenibile – Gestione rifiuti e fonti energetiche” dispone l’accertamento di entrata e l’impegno di spesa relativi ai depositi cauzionali da restituire ai concessionari degli stabilimenti balneari nell’ambito della procedura di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate (BVS) 2025.

Il provvedimento nasce dalla cornice organizzativa fissata nei mesi precedenti: la delibera di Giunta n. 116 del 26/05/2025 aveva approvato, “in continuità con la procedura attuata nel 2024”, lo schema di protocollo d’intesa tra Comune e titolari di concessioni demaniali marittime per disciplinare l’attività di gestione delle BVS, demandando al dirigente gli adempimenti gestionali e la sottoscrizione del protocollo con i singoli concessionari.

Secondo la relazione istruttoria richiamata in determina, con la firma del protocollo i concessionari si sono impegnati a riposizionare la cymodocea spostata nel sito indicato dal Comune, riportandola nelle battigie delle aree in concessione. A garanzia dell’adempimento, “contestualmente alla sottoscrizione” hanno versato un deposito cauzionale (tramite bonifici allegati al provvedimento).

La fase successiva, fotografata dall’atto del 31 dicembre, riguarda la chiusura dell’operazione: viene preso atto che occorre restituire le somme poiché i concessionari “hanno assolto a tutti gli obblighi previsti dal protocollo”. Prima di procedere, il Comune richiama anche un passaggio di assestamento tecnico: con determinazione n. 2658 del 30/12/2025 sarebbero stati aumentati gli stanziamenti di entrata e spesa dell’esercizio 2025 e i correlati stanziamenti di cassa, con un incremento di 400.000 euro sul capitolo di entrata (PEG 1280) e corrispondentemente sul capitolo di spesa (PEG 7230).

Nel merito dell’atto, l’amministrazione accerta che i concessionari hanno versato complessivamente 11.000 euro di cauzioni (rinviando all’“allegato A” per il dettaglio dei soggetti e degli importi) e dispone l’accertamento dell’entrata sul capitolo n. 1280 “Depositi cauzionali” del bilancio 2025. In parallelo, viene assunto l’impegno di spesa di pari importo, 11.000 euro, sul capitolo n. 7230 “depositi cauzionali”, per procedere alla restituzione agli stessi soggetti e per gli stessi importi indicati nell’allegato.

La determina richiama i riferimenti normativi (TUEL, d.lgs. 118/2011, principi contabili, regolamenti comunali) e i presupposti di bilancio: il bilancio di previsione 2025-2027 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 03/03/2025, mentre il Piano esecutivo di gestione 2025-2027 con delibera di Giunta n. 53 del 06/03/2025.

Sul piano delle garanzie amministrative, l’atto contiene l’attestazione di regolarità tecnica ex art. 147-bis TUEL, le dichiarazioni sull’assenza di conflitti di interesse e l’ordine di pubblicazione dei dati ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. Il provvedimento risulta firmato digitalmente dal dirigente del Settore VI, ing. Lucio Barbaro.

