3 Gennaio 2026 - ore  10:41

3 Gennaio 2026 - ore  11:04

SIGNORINI WEB Caso Alfonso Signorini: gli avvocati chiedono rimozione di contenuti illeciti dal web

La richiesta punta a tutelare l’immagine e la reputazione del conduttore, compromessa dalla diffusione di materiali relativi alla sua sfera privata

Alfonso Signorini - ph Corriere della Sera

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Gennaio 2026
Cronaca

Gli avvocati di Alfonso Signorini, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, hanno inviato una lettera formale ai principali colossi del web – Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e Google – per chiedere la rimozione immediata di foto, video e chat diffuse dal programma Falsissimo di Fabrizio Corona. La richiesta punta a tutelare l’immagine e la reputazione del conduttore, compromessa dalla diffusione di materiali relativi alla sua sfera privata.

Secondo i legali, i contenuti pubblicati online hanno generato conseguenze irreversibili, violando le norme sulla privacy e arricchendo i provider a discapito del loro assistito. Oltre alla rimozione dei contenuti già online, Missaglia e Aiello chiedono di bloccare la messa in onda delle puntate di Falsissimo e la loro diffusione su tutte le piattaforme, in quanto contengono fatti per i quali Corona è indagato dai pm milanesi per revenge porn.

Fabrizio Corona ha reagito duramente, annunciando di avere cento testimonianze contro Signorini e due denunce pronte. Nel frattempo, gli avvocati di Signorini stanno valutando una richiesta di risarcimento danni economici a carico di Corona e di chi ha amplificato la diffusione dei contenuti online.

Dall’altra parte, gli avvocati di Antonio Medugno, modello coinvolto nel caso, Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, hanno respinto le dichiarazioni di Aiello, definendole diffamatorie e gravemente lesive della reputazione del loro assistito. I legali sottolineano che nessuna strategia difensiva può giustificare la diffamazione gratuita e che è doveroso proteggere la dignità delle presunte vittime. Medugno si riserva ogni azione legale per tutelare la propria onorabilità e seguirà con serenità l’evolversi delle indagini.

Lo riporta leggo.it.

