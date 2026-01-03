Il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Manfredonia ha rilasciato la certificazione prevista dalla normativa sulla contrattazione integrativa, pronunciandosi sulla compatibilità finanziaria dei costi connessi alle ipotesi di CCI siglate il 16 dicembre 2025 per l’area dirigenziale. Il parere è contenuto nel verbale n. 22 del 23 dicembre 2025 (prot. 71426), che richiama in premessa il quadro programmatorio e contabile dell’ente e fotografa alcuni indicatori dell’andamento finanziario negli ultimi anni.

Nelle premesse i revisori ricostruiscono gli atti di riferimento: l’adozione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) 2019-2028, l’assetto organizzativo autorizzato dalla Cosfel, l’approvazione del DUP 2025-2027, del piano annuale dei flussi di cassa 2025, del bilancio di previsione 2025-2027 e del PEG 2025-2027; vengono inoltre richiamati il PIAO 2025-2027 e il rendiconto 2024.

Il verbale contiene anche un quadro sintetico sull’“evoluzione del risultato d’amministrazione” e la sua composizione, con riferimento ai rendiconti 2022-2024, distinguendo parte accantonata, vincolata e disponibile.

Una sezione rilevante riguarda i vincoli di spesa per il personale e, in particolare, la spesa per lavoro flessibile soggetta al limite ancorato al 2009, con una tabella che riepiloga le tipologie considerate e il totale. Il documento tratta inoltre i parametri relativi alle capacità assunzionali e ai limiti di spesa del personale nel triennio, riportando prospetti che mettono a confronto medie e previsioni e indicano componenti escluse e componenti assoggettate al limite.

Sempre sul versante “fondo dirigenza”, i revisori danno atto della quantificazione effettuata dall’ente con determinazione dirigenziale n. 1120 del 19/06/2025, riportando un prospetto delle risorse e un totale, e richiamano la struttura delle somme destinate a retribuzione di posizione e di risultato. Nel testo viene inoltre menzionata la sottoscrizione della preintesa in data 16/12/2025 e la presenza delle relazioni (illustrativa e tecnico-finanziaria) redatte secondo schemi ministeriali.

Dopo l’elenco dei riferimenti normativi (tra cui TUEL, armonizzazione contabile, norme su compatibilità dei costi della contrattazione integrativa e limiti di spesa), il Collegio arriva alla parte dispositiva: certifica – ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 – la compatibilità finanziaria dei costi delle ipotesi di CCI con i vincoli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare attenzione alle disposizioni inderogabili che incidono su misura e corresponsione dei trattamenti accessori e al rispetto del limite finanziario.

Il verbale non si limita alla certificazione: in chiusura, i revisori formulano anche un invito all’ente su alcuni punti di gestione, tra cui l’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per risorse variabili non esigibili nell’esercizio, l’adeguamento della macrostruttura per gli obiettivi strategici e indicazioni sul sistema di valutazione e sulle procedure collegate alla retribuzione di posizione e di risultato. Il documento risulta sottoscritto dai componenti del Collegio (presidente Raffaele Ciccone e gli altri membri indicati in calce).

A cura di Michele Solatia.