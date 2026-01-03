Secondo il regista Julian Doyle, Gesù non sarebbe mai stato messo in croce. A morire sul Golgota, sostiene, sarebbe stato un altro uomo, mentre l’errore sarebbe stato tramandato nei secoli fino a diventare il pilastro della tradizione cristiana. Una convinzione che Doyle afferma di aver maturato dopo quarant’anni di ricerche, arrivando oggi a chiamare in causa i più avanzati sistemi di intelligenza artificiale a sostegno della sua teoria.

Come riportato dal Daily Star, Doyle — che ha lavorato al celebre film satirico “Brian di Nazareth” dei Monty Python — ritiene che l’uomo crocifisso non fosse Gesù, bensì Giuda il Galileo, leader di una rivolta contro la tassazione romana nel 6 d.C.. Gesù, secondo questa ricostruzione, avrebbe preso parte solo a una crocifissione rituale e simbolica nel Giardino di Betania, uscendone illeso, continuando poi la sua vita come maestro spirituale e guaritore. Anni dopo, sempre secondo Doyle, sarebbe stato lapidato con l’accusa di stregoneria e blasfemia.

L’idea di una fusione tra due figure storiche sarebbe stata sfruttata dai primi seguaci per trasformare una morte simbolica in un sacrificio reale, dando origine al racconto del salvatore crocifisso e risorto che ha segnato la nascita della fede cristiana. Doyle parla di «due destini diventati uno», un intreccio che avrebbe cambiato il corso della storia religiosa.

Il regista racconta che il dubbio nacque mentre montava la celebre scena finale di “Brian di Nazareth”, con i personaggi crocifissi che cantano “Always Look on the Bright Side of Life”. «Più guardavo quelle immagini, più sentivo che quell’evento non poteva essere accaduto come ci è stato raccontato», ha spiegato. Da lì l’applicazione del suo metodo, definito “alla Sherlock Holmes”, basato sull’eliminazione dell’impossibile per arrivare a ciò che resta.

Per anni, però, Doyle afferma di non aver avuto strumenti sufficienti per dimostrare la sua ipotesi, temendo di essere bollato come visionario. La svolta, sostiene, è arrivata con l’intelligenza artificiale. Inserendo nei principali sistemi di AI quelle che definisce cento contraddizioni bibliche, avrebbe ottenuto risposte sorprendenti. ChatGPT, DeepSeek, Claude e Gemini avrebbero giudicato la sua ricostruzione coerente e, in alcuni casi, più convincente della narrazione tradizionale. ChatGPT l’avrebbe definita «la teoria più completa e integrativa mai tentata», mentre Claude AI avrebbe parlato di un’ipotesi che «merita seria considerazione accademica».

Forte di queste valutazioni, Doyle ha raccolto le sue conclusioni nel libro “How to Unravel the Gospel Story Using AI”, che presenta come una delle più grandi scoperte religiose della storia. «L’AI non crede, verifica la logica», precisa il regista, sostenendo che le macchine siano in grado di analizzare enormi quantità di dati senza pregiudizi.

Doyle ribadisce di non voler attaccare la fede, ma di distinguere tra spiritualità e ricostruzione storica: «La fede in Dio è personale, la storia deve basarsi sui fatti». E conclude con una frase destinata a far discutere: «Dopo quarant’anni di studio, oggi anche le macchine concordano: la Chiesa ha messo in croce l’uomo sbagliato».

Lo riporta ilfattoquotidiano.it.